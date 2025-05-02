Сибига отметил важность сохранить поддержку США нашей страны.

Военное присутствие союзников должно быть и на суше, и в воздухе и на море. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

Он подчеркнул, что ни одно долговременное мирное соглашение невозможно без надежных гарантий безопасности. "Относительно потенциальной отправки военных контингентов, то сегодня мы ведем очень предметные консультации с союзниками из "Коалиции решительных", - отметил он.

Сибига отметил, что на сегодня уже достигнуто четкое понимание возможностей и ролей партнеров Украины в будущей инфраструктуре безопасности Украины.

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"Военное присутствие союзников должно быть и на суше, и в воздухе и на море", - подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что для Украины важно сохранить поддержку США. По его словам, удалось выйти при подписании соглашения с США о ресурсах на взаимоприемлемый текст. "Оно не мстит никаких ограничений суверенных прав Украины относительно минеральных ресурсов, объектов критической инфраструктуры и других

Он отметил, что соглашение соответствует международно - правовым обязательствам Украины перед ЕС и стратегическим курсом Украины на вступление в ЕС. "В соглашении отсутствуют положения о каких-либо долговых обязательствах Украины", - подчеркнул Сибига.

Европейский контингент в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее спикер МИД Георгий Тихий отмечал, что Европейский военный контингент в Украине, формирование которого сейчас обсуждают под руководством Франции и Великобритании, должен предусматривать три составляющие - сухопутную, морскую и воздушную.

В частности, в будущем контингент должен охватывать все эти три измерения.

Отмечал, что дискуссии на эту тему продолжаются, есть готовность ряда стран участвовать в различных форматах в этом контингенте для обеспечения долгосрочного мира и безопасности.

При этом, он указывал на важность привлечения Соединенных Штатов. В общем, речь идет не конкретно о войсках, а об участии США для поддержки этой инициативы.

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