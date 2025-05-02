В Белом доме пока что нет единого мнения относительно того, что будет дальше.

Соглашение между США и Украиной о добыче полезных ископаемых вряд ли смягчит сопротивление российского диктатора Владимира Путина "мирному плану" Дональда Трампа. В Белом доме пока что не знают, как это изменить, и обдумывают дальнейшие шаги, пишет Politico.

Уточняется, что в Белом доме пока что нет единого мнения относительно того, что будет дальше, хотя в администрации Трампа публично объявили о заключении сделки как о важном событии.

По словам двух источников, говоривших на условиях анонимности, вопрос о том, как теперь Вашингтону стоит вести себя с Россией, может повлечь за собой необходимость принятия трудных решений, включая оказание прямого давления на Кремль. А Трамп по-прежнему не готов пойти на такой шаг.

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"Больше санкций станут следующим закручиванием гаек. Если президент захочет пойти по этому пути", - сказал источник.

Журналисты напомнили о предложении сенатора Линдси Грэма о введении новых санкций против России и 500-процентных пошлин для стран, покупающих российскую нефть, газ и алюминий. По данным издания, оно получило широкую двухпартийную поддержку в Сенате.

"Другой вопрос, будет ли достаточно дополнительного санкционного режима для давления на Путина. Российский лидер встречался четыре раза за последние месяцы со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и продолжал отвергать предложение США о прекращении трехлетней войны, что заморозило бы конфликт вдоль нынешних линий фронта и, таким образом, дало бы России значительные территориальные приобретения", - пишут в издании.

Отмечено, что Трамп, комментируя последние бомбардировки Украины, размышлял в соцсетях, стоит ли ему ужесточать свой подход к Путину. Журналисты отметили, что за последние четыре месяца он так и не проявил никакого рвения сделать это. Более того, он пока что не занял позицию по предложению республиканцев об усилении санкций против Москвы.

Инициатива в США по новым санкциям против России

Как писал УНИАН, США могут ввести 500% пошлины для стран, покупающих российскую нефть. По данным Bloomberg, сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм сообщил, что соответствующий законопроект о новых санкциях поддерживают 72 сенатора.

Грэм после заключения соглашения с Украиной о полезных ископаемых заявил, что цель нового законопроекта - помочь президенту Дональду Трампу, который ранее говорил о своем разочаровании Россией.

Позже в Госдепе США тоже сделали заявление о новых санкциях против России. По словам пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс, Америка готова пойти на соответствующий шаг и не отменяет действующих ограничений.

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