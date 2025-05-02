Беспилотный летательный аппарат является частью программы Collaborative Combat Aircraft.

Воздушные силы США и компания Anduril представили беспилотник YFQ-44A, также известный как Fury. Об этом сообщает военно-технический портал The War Zone.

Другая компания - General Atomics - также недавно опубликовала изображение похожего аппарата, который получил название YFQ-42A. Неясно, действительно ли представленный на нем беспилотник будут использовать для полетов.

Отметим, что оба БпЛА разрабатывают в рамках программы Воздушных сил США, которая получила название Collaborative Combat Aircraft (CCA).

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Таким образом, программа, которая является частью инициативы Next-Generation Air Dominance (NGAD) вступила в фазу наземных испытаний сразу двух новых БпЛА - YFQ-44A и YFQ-42A.

Напомним, NGAD является совместным проектом Воздушных сил США и авиастроительных компаний по созданию истребителя шестого поколения. В свою очередь, Collaborative Combat Aircraft предусматривает создание так называемых "верных ведомых", которые будут выполнять полеты вместе с пилотируемыми самолетами США.

По словам специалистов, фактически речь идет о первом поколении беспилотных истребителей, которые могут изменить концепцию воздушного боя, поскольку такие БпЛА могут снизить риски для пилотируемых самолетов, таких как F-35 или F-22.

Предполагается, что YFQ-44A имеет длину 6,1 м и размах крыльев 5,2 м. Максимальный взлетный вес летательного аппарата составляет более 2200 кг. В будущем "верные ведомые" смогут нести собственное оружие для атаки самолетов и целей на земле, а также выступать в роли разведчиков и узлов связи в небе.

Боевые самолеты США - главное

Сейчас американцы продолжают создавать "полноценный" истребитель шестого поколения, который получил название F-47. Разработчиком самолета выбрали компанию Boeing. Известно, что ранее Соединенные Штаты начали испытывать экспериментальную версию истребителя.

Недавно американцы обнародовали новый ролик, в котором, возможно, продемонстрировали, как может выглядеть перспективный самолет. Очевидно, он будет иметь широкий и плоский фюзеляж. Истребитель хотят оснастить двумя двигателями неизвестного типа.

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