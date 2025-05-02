Ратификация соглашения планируется как можно быстрее.

Инвестиционный фонд восстановления Украины будет зарегистрирован в США, при этом валютой его счета будет гривня. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде, пишет народный депутат Ярослав Железняк.

"Предварительная договоренность, что Фонд будет в США зарегистрирован, но счет в Украине и пополнение в гривне", - цитирует Железняк премьера.

Отвечая на вопрос, действительно ли ратификация соглашения планируется 8 мая, Шмыгаль отметил, что надеются сделать это как можно быстрее.

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"Мы просим о ратификации как можно скорее. Будем благодарны", - приводит нардеп слова Шмыгаля.

Относительно других двух документов, которые должны определить технические детали соглашения, Шмыгаль сообщил, что это межинституциональные соглашения, которые принципиально согласованы и ратификации не подлежат.

Соглашение о недрах - последние новости

Издание The Wall Street Journal пишет, что соглашение о природных ресурсах, подписанное Вашингтоном и Киевом, отвечает национальным интересам обеих стран. Судя по всему, президент США Дональд Трамп переходит к новой реальности в отношении Украины и России, поскольку имеет экономическую заинтересованность в Киеве.

Как пишет Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал, что стратегическое предложение предоставить США особый доступ к украинским природным ресурсам вызовет интерес у Дональда Трампа по поддержке Украины.

Для Украины документ - это своеобразная страховка на фоне опасений, что Трамп может уступить позиции в обмен на широкую сделку с Россией.

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