Создатель ChatGPT запустил криптовалюту, которую можно заработать за сканирование глаз

Главная идея в создании надежной технологии подтверждения личности в онлайне и не только.

Глава OpenAI и разработчик ChatGPT Сэм Альтман объявил о запуске в США проекта криптовалюты под названием World (WLD). Получить ее можно в обмен на сканирование радужной оболочки глаза, пишет The Verge.

Изображение сетчатки после сканирования конвертируется в уникальный hash-код. Этот код станет доказательством того, что владелец профиля World ID это человек, а не ИИ.

В награду за сдачу биометрии пользователи получают до 150 WLD. Далее компания планирует выпустить дебетовую карту Visa, которая позволит конвертировать WLD в фиатную валюту.

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Целью проекта называют создание надежной технологии подтверждения личности в онлайне. Идентификатор World ID планируют использовать для подтверждения личности в различных онлайн-сервисах, в том числе на платформах знакомств и соцсетях, где особенно важно отличать людей от ИИ.

Проект, безусловно, спорный, но с момента основания в 2019 году он уже собрал сканы более 12 миллионов людей в 100 странах. В рамках американского запуска устройства Orb доступны в шести городах: Атланте, Остине, Лос-Анджелесе, Майами, Нэшвилле и Сан-Франциско, а также в магазинах Razer.

Популярность ChatGPT продолжает достигать новых высот, и в марте этого года он обогнал TikTok и Instagram, став самым скачиваемым приложением в мире. За месяц его установили 46 млн раз.

Меж тем создатели ChatGPT готовятся к запуску своей соцсети. Одна из важных причин, по которой OpenAI необходима соцсеть – актуальные и живые данные пользователей, которые уже есть у Twitter и Meta и используются ими для тренировки своих моделей.

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