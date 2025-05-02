Для США выгода от сделки может быть огромной, однако существуют определенные проблемы.

Добыча американцами минералов в Украине после заключения сделки по полезным ископаемым сопряжена с огромными трудностями и неопределенностью. Об этом сообщает The New York Times.

По словам экспертов, месторождения полезных ископаемых разбросаны по всей территории Украины, в том числе, по оккупированной.

Более того, карты, на которых указаны места, где можно проводить добычу, в значительной степени устарели. На исследования может уйти много лет, а инвесторам придется вложить миллиарды, чтобы извлечь ресурсы.

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Отмечено, что страдающую от российских обстрелов энергетическую инфраструктуру Украины придется ремонтировать и модернизировать, чтобы обеспечить огромные объемы энергии, необходимые для горных работ.

В то же время, уточняется, что для США потенциальная выгода от сделки является огромной, поскольку Вашингтон пытается найти способ ограничить свою уязвимость перед доминирующим положением Китая в добыче и переработке полезных ископаемых. По словам директора программы по безопасности критических минералов в Центре стратегических и международных исследований Грейселин Баскаран, Украина привлекательна тем, что обладает неиспользованным потенциалом.

В свою очередь, вице-президента Киевской школы экономики Наталии Шаповал считает, что сделка открывает перспективы для разработки газа и нефти в Черном и, возможно, в Азовском морях, что в интересах как Украины, так и США.

"Это создает условия для восстановления, для инвестиций, для развития Черноморского региона", - пояснила она.

По оценкам Геологической службы США, в Украине есть месторождения 20 из 50 полезных ископаемых, перечисленных как критически важные для экономического развития и обороны Америки, в том числе, литий, титан, уран и графит. Однако, как предупредила Грейселин Баскаран, на проведение соответствующих исследований может уйти несколько лет.

"Может оказаться, что экономически жизнеспособных месторождений гораздо больше, а может оказаться, что они нежизнеспособны. В среднем после обнаружения жизнеспособного месторождения требуется 18 лет, чтобы приступить к добыче", - пояснила она.

Соглашение о природных ресурсах

Как писал УНИАН, ранее США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах. Теперь его должна ратифицировать Верховная Рада Украины.

Президент США Дональд Трамп назвал центральным элементом сделки добычу ценных металлов. В The Wall Street Journal предположили, какие проекты реализуют первыми. По словам чиновников, приоритет будет отдан нефтегазовым проектам в Украине, поскольку их легче всего осуществить.

В то же время издание The Washington Post сообщило, что соглашение о недрах дает преимущества США и Украине, но реальная выгода остается под вопросом. Одной из проблем журналисты назвали выяснение того, где находятся полезные ископаемые Украины.

Существующие карты показывают, что значительное количество предполагаемых месторождений лития, титана, графита и других редких металлов Украины находятся в районах, которые сейчас находятся под оккупацией РФ.

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