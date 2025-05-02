Ранее в администрации Трампа пригрозили отказаться от мирных усилий, если в ближайшее время не будет прогресса.

Если США выйдут из переговорного процесса относительно завершения войны в Украине, то ситуация на поле боя будет зависеть от того, продолжат ли Штаты оказывать помощь.

Как напомнили в Associated Press американский лидер Дональд Трамп, его вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио пригрозили отказаться от мирных усилий, если в ближайшее время не будет прогресса.

"Когда администрация Трампа говорит, что она "уйдёт", мы не знаем, что это значит. Означает ли это, что они прекращают переговоры, но продолжают поддерживать Украину?" - отметил аналитик Сэм Грин из Королевского колледжа Лондона.

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По его мнению, Украина, скорее всего, не чувствует уверенности в том, что США продолжат поддержку Киева, если отойдут от процесса. И в то же время Россия также может не быть уверенной, что администрация Трампа прекратит оказывать помощь Украине.

"Я думаю, Кремлю очень трудно оценить риски затягивания конфликта", - добавил эксперт

В AP добавили, что многое будет зависеть от того, сможет ли Европа восполнить возможную нехватку американской помощи.

Как отметил профессор Школы передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко, если Трамп выйдет из мирного процесса, но при этом продолжит попытки нормализовать отношения с Россией и снять санкции, то "это станет серьезным прорывом" для Путина.

Грин при этом подчеркнул, что добиться этого Трампу будет непросто, так как "существует множество санкций, введенных Конгрессом, основанных на войне в Украине".

Переговоры о завершении войны в Украине: актуальное

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что позиции Украины и России относительно мирного процесса немного "сблизились".

"Путин не может захватить всю Украину, Украина не может вытолкнуть россиян туда, где они были в 2014 году", - сказал он.

При этом Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп будет решать, сколько времени сможет потратить на то, чтобы добиться реального прорыва в мирном процессе. По его словам, в мире есть и другие важные вопросы.

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