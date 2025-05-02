В ряде областей ожидаются грозы с сильными порывами ветра, а в других областях - заморозки.

На субботу, 3 мая, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. Предупреждение об опасных и стихийных явлениях обнародовал Укргидрометцентр.

"3 мая ночью на Левобережье и в Крыму на поверхности почвы заморозки 0...-5°", - прогнозируют синоптики.

Также днем в западных областях пройдут грозы, местами шквалы 15-20 м/с, а в отдельных районах град.

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Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

В субботу, 3 мая, в Украине ожидается переменная облачность.

Ночью на северо-западе страны, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях пройдет кратковременный дождь, местами гроза. На западе страны в отдельных районах град. На остальной территории без осадков.

Ветер будет 7-12 м/с, днем в западных и северных областях местами порывы усилятся до 15-20 м/с.

Температура на Левобережье и в Крыму ночью +1°...+6°, на поверхности почвы заморозки 0°...-5°, днем +15°...+20°. На остальной территории ночью +3°...+8°, в западных областях до +12°, днем воздух прогреется до +19°...+24°, на побережье морей +13°...+18°.

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