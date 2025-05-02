Этот статус должен облегчить властям использование секретных методов для наблюдения за партией, например, путем привлечения конфиденциальных информаторов и перехвата сообщений.

Агентство внутренней разведки Германии в пятницу определило ультраправую пророссийскую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии. Как пишет Reuters, это позволит лучше контролировать партию, занявшую второе место на федеральных выборах в феврале.

Отмечается, что этот статус должен облегчить властям использование секретных методов для наблюдения за партией, например, путем привлечения конфиденциальных информаторов и перехвата сообщений.

"Концепция народа, основанная на этнической принадлежности и происхождении, которая преобладает в партии, несовместима со свободным демократическим порядком", - говорится в заявлении службы внутренней разведки.

Видео дня

Отмечается, что АдГ не считает граждан Германии иммигрантского происхождения из преимущественно мусульманских стран равноправными членами немецкого народа.

Такой подход, по мнению разведки, привел к тому, что отдельные лица и группы "порочатся и очерняются", вызывая "иррациональный страх и враждебность по отношению к ним".

Reuters отмечает, что такое решение принято на фоне жарких дебатов о том, как вести себя с AдГ в новом парламенте. Партия получила на выборах рекордное количество мест, что теоретически дает ей право возглавить несколько ключевых парламентских комитетов, хотя для этого ей все равно потребуется поддержка других партий.

В то же время, по мнению аналитиков, это решение рискует еще больше усилить поддержку AдГ и ее заявления о том, что она оттеснена на второй план.

Отдельные фракции AдГ, такие как ее молодежное крыло, уже были признаны экстремистскими, а партия в целом - подозреваемой в экстремизме в 2021 году.

"Альтерантива для Германии" - новости

Как сообщал ранее УНИАН, на внеочередных выборах в Бундестаг в Германии победил блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом. Пророссийская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла второе место. Социал-демократическая партия во главе с канцлером Олафом Шольцом стала третьей.

Президент США Трамп поздравил победу консервативных сил на парламентских выборах в Германии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и миллиардер Илон Маск также поздравили "АдГ", с победой, одновременно проигнорировав партию-победителя ХДС/ХСС.

Вас также могут заинтересовать новости: