По его словам, деньги венгров "вывозят в Украину на тачке".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против евроинтеграции Украины, заявив, что это разрушит венгерскую экономику.

Как передает Magyar Nemzet, в интервью радио Kossuth премьер сказал, что за время полномасштабной войны его страна потеряла миллиарды евро. По его словам, Венгрия не имела бы таких экономических проблем, если бы переданные Украине деньги остались в европейской экономике:

"Но европейские лидеры все еще хотят войны и поддерживают Украину вопреки США. Мы не можем финансировать и поддерживать Украину и украинскую армию без Соединенных Штатов. Деньги, которые они хотят потратить там, можно было бы потратить дома. Деньги, в том числе и наши деньги, вывозят в Украину на тачке".

Орбан говорит, что Брюссель не может поддерживать Украину самостоятельно, поэтому хочет взять для финансирования Украины огромный кредит. Он призвал не допустить, чтобы Европа попала в долговую яму.

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"Есть страны, чьи крупные компании уже работают в Украине, и значительная часть денег окажется в этих компаниях... Если бы венграм это было выгодно, они бы поддержали членство Украины, но платить за ее вступление будет Венгрия. Я работаю над тем, чтобы до выборов, которые состоятся через год, все венгры знали, что мы решаем", - добавил он.

Орбан против вступления Украины в ЕС

Венгерский премьер известен критическими заявлениями в сторону Украины. Он неоднократно блокировал помощь стране, которая защищается он российского вторжения, а также выступал против ее евроинтеграции.

Напомним, Орбан инициировал национальный опрос, в котором призвал граждан голосовать против членства Украины в ЕС, и сам публично проголосовал "против".

Политик уверяет венгров, что вступление Украины в Европейский Союз может поставить под угрозу достижения Венгрии.

В то же время венгерская оппозиционная партия "Тиса" провела альтернативный опрос, который показал, что более 58% опрошенных поддерживают будущее Украины в Евросоюзе.

Недавно Орбан вместе с премьером Словакии Робертом Фицо выступил против отмены единогласного принципа принятия решений в ЕС, который позволяет Венгрии блокировать решение о вступлении Украины.

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