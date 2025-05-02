Его жертвами были в основном люди без постоянного места жительства, с которыми мужчина употреблял алкоголь, а затем убивал их.

В Киеве к пожизненному лишению свободы приговорили иностранца, которого задержали за убийство продавщицы цветов, а он рассказал о еще 10 убийствах.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, обвиняемый - гражданин Узбекистана без постоянного места жительства, лишил жизни трех женщин и восьмерых мужчин, еще одну жертву пытался убить, но не смог довести задуманное до конца.

"Мужчину задержали за то, что в январе 2024 года он зашел под видом покупателя в магазин цветов в Голосеевском районе Киева и нанес продавщице более 30 смертельных ударов ножом. После этого он забрал ее золотые украшения и скрылся. По подозрению в совершении преступления мужчину задержали", - отметили в прокуратуре.

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Мужчина признался в совершении этого убийства, но и начал в деталях рассказывать об аналогичных преступлениях. "Его жертвами были в основном люди без постоянного места жительства, с которыми мужчина знакомился, употреблял алкоголь, а затем убивал их. Тела убитых находили тогда, когда установить обстоятельства и причины смерти было крайне трудно. Впрочем, мужчина подробно рассказал обо всех своих жертвах", - говорится в сообщении.

Так, с 2018 года обвиняемый жестоко убил 11 человек в Харькове, Киеве и Киевской области. Среди его жертв, в частности отец и двое сыновей.

Отмечается, что каждую жертву обвиняемый хорошо помнил и надеялся, что подробные рассказы смягчат приговор.

Так, коллегией Голосеевского районного суда города Киева мужчина, который с февраля 2018 года по январь 2024 года убил 11 человек, а также совершил покушение на убийство, был приговорен к пожизненному лишению свободы. Мужчина находится под стражей.

Другие криминальные новости

Как сообщалось, ранее в Германии медбрата обвинили в убийстве девяти пациентов смертельными инъекциями. Также речь идет о попытках убийства еще 34 пациентов.

Как установили следователи, он вводил пациентам смертельные дозы медикаментов, чтобы иметь "спокойную ночь" во время дежурств.

Среди жертв были не только безнадежно больные пациенты паллиативного отделения, но и те, кто имел улучшение и уже готовился к выписке.

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