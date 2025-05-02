Тысячи машин: в ВМС рассказали, почему на Крымском мосту безумные пробки

По словам Плетенчука, путепровод остается "лишним" сооружением.

На незаконно построенном РФ Крымском мосту наблюдаются огромные пробки, а ночью вообще там перекрывали движение. По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, из-за наплыва "нелегальных туристов" оккупанты усилили проверки при въезде на путепровод, потому что боятся проникновения диверсантов.

"В русском мире" неделя праздников началась. Соответственно, много желающих оказалось поехать посетить "Крым наш". Делают они это почему-то не через "новоприобретенные имперские территории, а через мост. И соответственно там пробка образовалась в несколько тысяч машин. Конечно это усложнило все проверки, растянуло время. И когда появляется такая массовость, то, соответственно, должна усиливаться и бдительность, потому что во время таких массовых заездов может что-то и произойти", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Он добавил, что оккупанты опасаются проникновения в оккупированный Крым вместе с россиянами "нежелательных гостей".

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"Потому, что нагрузка увеличивается, все устают, нагрузка увеличивается и диверсанты могли с меньшими препятствиями попасть туда. В любом случае она на них накладывается, они вынуждены повышать бдительность, потому что все прекрасно понимают - мы не отказывались от своих планов относительно того, что этот мост там лишний", - подчеркнул Плетенчук.

Спикер добавил, что ночью оккупанты выводили в Черное море, в Цемескую бухту, что возле Новороссийска, 15 вражеских кораблей, 5 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп на их бортах - до 34 "Калибров". По данным Плетенчука, такие данные были по состоянию на 6 утра 2 мая, но сейчас корабли начинают заходить на свою базу.

Атака на Крым

Как писал УНИАН, в ночь на 2 мая оккупированный Крым атаковали беспилотники. Минобороны РФ заявило, что якобы ПВО оккупантов над полуостровом уничтожила 89 БПЛА, а местные паблики сообщали о взрывах в нескольких населенных пунктов на территории АРК. В частности, громко было в Севастополе, Джанкое, в Саках, Новофедоровке и Каче, где расположены военные аэродромы. Кроме того, говорилось, что ночью оккупанты перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту. Возобновили движение через 2,5 часа.

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