В этих летних костюмах вы будете королевой: топ-3 стильных варианта

Выбирайте для себя только лучшее, чтобы чувствовать себя уверенно.

Лето 2025 обещает стать сезоном стильных и универсальных костюмов, которые легко адаптируются под любые ситуации — от офиса до вечеринки. Современные дизайнеры делают ставку на комфорт, лёгкость и выразительные детали, переосмысливая классические силуэты с учётом летнего настроения.

Костюмы из натуральных тканей

Выбирайте лен, хлопок и вискозу. Они позволяют коже дышать, легко драпируются и придают образу расслабленную элегантность. Особенно актуальны льняные комплекты в бежевых, терракотовых, оливковых и мятных оттенках, которые подчёркивают естественность и свежесть образа.

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Свободные фасоны

В моде костюмы с удлинёнными жилетами, широкими брюками-палаццо, юбками-карандашами и шортами-бермудами. Верх чаще всего представлен оверсайз-жакетами без подкладки или укороченными топами, что придаёт образу современную динамичность.

Монохром и пастельные цвета

Монохромные костюмы преобладают, но не уступают позиций и акцентные костюмы в ярких тонах — фуксия, лазурь, апельсин. Также в тренде тонкая полоска, клетка, а также однотонные комплекты с декоративной отделкой — контрастной строчкой, вышивкой, застёжками.

Летние костюмы 2025 идеально сочетаются с сандалиями на плоской подошве, минималистичными босоножками, кедами и даже мюлями. Дополнить образ помогут соломенные сумки, очки в винтажном стиле и украшения из натуральных материалов.

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