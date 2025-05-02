Госсекретарь США настоял, что в ближайшее время должен быть какой-то прогресс.

Позиции Украины и России относительно мирного процесса немного "сблизились", благодаря усилиям администрации президента США Дональда Трампа. Такое заявление в эфире Fox News сделал государственный секретарь США Марко Рубио.

Он в очередной раз напомнил, что полномасштабная война в Украине началась, когда Белый дом возглавлял Джо Байден.

"Путин не может захватить всю Украину, Украина не может вытолкнуть россиян туда, где они были в 2014 году", - сказал он.

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Рубио добавил, что американцы прекрасно понимают, что Украина и Россия по-прежнему "далеки друг от друга", хотя их позиции сейчас и стали "ближе".

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп будет решать, сколько времени сможет потратить на то, чтобы добиться реального прорыва в мирном процессе. Рубио в очередной раз повторил, что в мире есть и другие важные вопросы.

"В ближайшее время должен произойти какой-то прогресс, иначе президенту придется принимать решение", - добавил он.

Комментарий Рубио про соглашение об ископаемых

Как писал УНИАН, США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах. Оно предусматривает налоговые гарантии, создание инвестиционного фонда, равноправное партнерство и полный украинский контроль за недрами.

Комментируя заключение сделки, Рубио назвал соглашение об ископаемых "шагом к завершению войны". Госсекретарь США также отметил, что это важная веха в общем процветании двух стран.

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