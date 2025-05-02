Журналисты указали, что по замыслу, теракты сначала хотели провести в Москве, но передумали.

ФСБ РФ дала указание устроить показательные теракты в нескольких российских регионах во время парадов на 9 мая. А на обеспечение парада на Красной площади бросают все силы, чтобы он прошел спокойно.

Как пишет InformNapalm, планируется, что теракты организуют в Хабаровске, Улан-Удэ. Цель терактов - обвинить Украину в ударах по гражданским, сорвать переговоры с США, использовать эти поводы для мобилизации дополнительного ресурса из российских регионов.

"Сначала якобы рассматривались планы подобных действий в самой Москве, но позже решили, что ситуация может выйти из-под контроля, поэтому хотят попробовать в регионах, подальше от Федерального центра", - говорится в сообщении.

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Парад в РФ

Недавно российский диктатор Путин объявил о новом временном перемирии с 8 по 10 мая. В Кремле также заявили, что считают, что украинская сторона должна принять это перемирие.

В Украине пока что это предложение официально не приняли, поэтому эксперты начали рассуждать о том, могут ли ВСУ ударить по кремлевскому параду. В частности, экс-сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак считает, что ВСУ вряд ли будут наносить удары по Москве 9 мая.

Также он объяснил, почему Путин выступил за перемирие в период с 8 по 10 мая. Ступак считает, что диктатор боится, что Украина испортит ему праздник.

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