Певица прокомментировала слухи.

Поклонники Насти Каменских и Потапа уже давно подозревают, что пара больше не вместе. Об этом говорит и блогер Богдан Беспалов. По его словам, артистка требует официального развода от продюсера, но он отказывается.

Первым на это отреагировал Потап. В интервью российскому журналисту Юрию Дудю он сказал, что у них с Каменских все хорошо, и, более того, они работают над пополнением в семье.

Сейчас же и Каменских сделала заявление. Она выступила на корпоративе, во время которого публично заявила, что они с Потапом вместе.

"Когда нас женили, мы терпеть друг друга не могли. А когда нас разводят - мы, как никогда. Поэтому пусть все что-то говорят. Главное - помните, что любовь победит абсолютно все", - сказала Каменских.

Напомним, ранее Потап на фоне слухов о разводе показался с Настей Каменских. Рэпер опубликовал новые кадры с женой из аэропорта.

Он сообщил, что они поехали на гастроли. Однако долгое время Каменских не выступает на одной сцене со своим мужем, поэтому неизвестно, с какой целью она отправилась на гастроли продюсера.

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