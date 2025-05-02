Как и все растения, эти тропические красавицы нуждаются в уходе и заботе, чтобы процветать.

Орхидеи давно стали популярными комнатными растениями. Несмотря на их экзотический вид, ухаживать за ними не так сложно, как может показаться. Издание Southern Living пишет, что у многих новичков возникает страх перед пересадкой. На самом деле, если знать, когда и как пересаживать орхидею, процесс не вызовет трудностей.

Когда пересаживать орхидею - три верных признака

Пересадка требуется в среднем раз в 1–2 года. Вот признаки, указывающие на необходимость этой процедуры:

Корни выглядывают из дренажных отверстий - значит, растению стало тесно.

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Разложившийся субстрат - орхидеи растут не в почве, а в коре, мхе, угле. Со временем материалы теряют структуру, и корни начинают страдать от нехватки воздуха.

Сильно спутанные корни - естественное скручивание не требует вмешательства, но если корни стали тугими, это сигнал к пересадке.

Когда лучше всего пересаживать орхидею?

Не пересаживайте растение во время цветения - это может повредить бутоны. Оптимальный момент - сразу после окончания цветения, чаще всего весной.

Как выбрать горшок для орхидеи?

Издание советует использовать специальный горшок для орхидей - с отверстиями по бокам для вентиляции. Он должен быть немного больше предыдущего (на 2–3 см шире). Если нужно заменить только субстрат, то просто тщательно промойте старый горшок и используйте повторно.

Что нужно для пересадки орхидеи - список

Горшок

Субстрат (кора, мох, уголь)

Секатор или ножницы

Спирт, салфетки

Перчатки

Шпажка или палочка

Лейка

Как пересадить старую орхидею - пошаговая инструкция

Стерилизация: все инструменты и горшок нужно продезинфицировать спиртом или раствором отбеливателя (10%).

Удаление старого субстрата: осторожно извлеките растение, удалите кору с корней, промойте их и обрежьте повреждённые участки.

Посадка: на дно насыпьте немного смеси, расположите орхидею так, чтобы основание было на уровне края горшка, и аккуратно засыпьте вокруг корней субстрат.

Фиксация: распределите смесь шпажкой или пальцами между корнями - растение должно быть устойчивым.

Полив: промойте растение под проточной водой или погрузите горшок на несколько минут в тазик с водой. Повторный полив необходим не ранее, чем через 7–14 дней.

Важно. Орхидеи не требуют сложного ухода, но важно соблюдать режим полива, освещения и температуры. Правильная пересадка обеспечит здоровье и цветение растения на долгие месяцы.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как правлиьно поливать орхидеи.

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