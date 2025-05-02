Часть долга должна погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

За первый квартал 2025 года государственный долг Украины увеличился на 5,7 млрд долларов. Об этом написал народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Почти весь рост госдолга с начала года в валютном эквиваленте составляет увеличение задолженности перед ЕС, однако часть такого долга должна погашаться за счет репараций от РФ.

Как отметил нардеп, по данным Министерства финансов, на 31 марта 2025 года государственный и гарантированный государством долг в гривневом эквиваленте составил 7,123 трлн гривень, в валютном эквиваленте - 171,7 млрд долларов.

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А за I квартал 2025 года сумма государственного долга в гривневом расчете увеличилась на 2% (+142,3 млрд гривень), в валютном - на 3,4% (+5,7 млрд долларов).

Гетманцев отметил, что почти весь рост государственного долга за 3 месяца с начала года в валютном эквиваленте составляет увеличение задолженности перед ЕС на сумму 5,7 млрд долларов. Это объясняется:

укреплением курса евро против доллара с начала года, что привело к переоценке долларового эквивалента долга;

привлечением финансирования от ЕС по механизму ERA, что считается как условные долговые обязательства.

"Согласно Бюджетному кодексу и по договору с ЕС, они обслуживаются и погашаются не из бюджета, а за счет доходов от обездвиженных российских активов. Кредитор (ЕС) имеет ограниченное право требовать возврата такого кредита, в частности в случае выплаты репараций за причиненный ущерб вследствие войны со стороны России", - написал депутат.

Он добавил, что в последний день квартала Украина также привлекла 0,4 млрд долларов транша от МВФ, но с учетом погашений сумма прироста задолженности перед Фондом с начала года является незначительной.

"Итак, в первом квартале 2025 года государственный долг рос за счет увеличения задолженности перед ЕС, что обусловлено курсовыми переоценками и операциями с условными долговыми обязательствами по механизму ERA, погашение и обслуживание которых сейчас обеспечено доходами от замороженных российских активов", - подытожил Гетманцев.

Государственный долг Украины

Как писал УНИАН, сумма госдолга Украины в течение 2024 года увеличилась на 1 461,3 млрд гривень, или на 20,74 млрд долларов США, сообщали в Министерстве финансов Украины.

По данным Forbes, в 2024 году долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65% до $22,6 миллиарда. Группа Всемирного банка фактически стала вторым по размеру внешним кредитором Украины. Первенство - за Европейским Союзом, долг перед которым вырос на 34%.

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