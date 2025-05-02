Как утверждает уроженка Одесской области, она даже не догадывалась, что ее завербовала ФСБ России.

Злоумышленница, которая 1 мая в Киеве пыталась убить волонтера и активиста Сергея Стерненко, по поручению российской спецслужбы, перед этим поселилась с ним в одном доме и отслеживала все его перемещения.

Как сообщили в СБУ, женщине уже сообщили о подозрении. По данным следствия, это - 45-летняя уроженка Одесской области, которая проживала в столице. Установлено, что в конце 2024 года ее завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрого заработка" в интернете.

Согласно материалам дела, по заказу кураторов женщина сначала вела наблюдение за определенными автомобилями, делала их фото и передавала всю информацию своему "контакту". Вскоре агент начала получать новые задания. Так, по инструкции своего куратора она сменила место жительства - переехала в квартиру в центре Киева и должна была изготовить самодельное взрывное устройство.

"С середины апреля фигурантка начала следить за общественным активистом и волонтером Сергеем Стерненко, поселившись в одном с ним жилом комплексе. Позже она получила координаты "схрона", в котором было спрятано огнестрельное оружие - пистолет модели ПМ и патроны к нему", - рассказали в украинской спецслужбе.

Утром 1 мая куратор дал ей указание убить активиста около его дома. Благодаря предварительным наблюдениям, злоумышленнице уже были известны марка автомобиля и примерное время, когда Стерненко покидает жилище. Поэтому ей удалось подстеречь волонтера возле дома, и, когда тот выходил из подъезда, несколько раз выстрелила в него - одна из пуль попала в ногу Стерненко.

"Нападавшая была мгновенно задержана на месте сотрудниками Службы безопасности Украины. В результате обысков у нее обнаружен телефон с доказательствами работы на РФ, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, которые она хранила в другой квартире", - говорится в сообщении.

Сейчас расследование продолжается, задержанной грозит до 15 лет лишения свободы. Фигурантке инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 111 ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения"); ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 и ч. 2 ст. 115 ("законченное покушение на убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу, по предварительному сговору группой лиц") Уголовного кодекса.

Стерненко обнародовал видео, которое сделали журналисты, присутствующие в зале суда. На одном из них адвокат фигурантки говорит, что она якобы не знала, что была завербована ФСБ. В то же время вину свою признает, и будет сотрудничать со следствием.

На другом злоумышленница заявляет представителям СМИ, что не знала волонтера, а его деятельность, мол, не отслеживала.

По окончанию заседания Стерненко сообщил, что подозреваемую отправили под стражу до 29 июня включительно без права на внесение залога.

Нападение на Стерненко

На активиста, блогера Сергея Стерненко 1 мая было совершено нападение, в результате которого он получил ранения. Подозреваемую сразу задержали, при этом Стерненко намекнул, что к покушению причастна РФ. Стерненко является уроженцем Одесской области, долгое время жил в Одессе, где начинал свою общественно-политическую деятельность был одним из лидеров одесской ячейки Евромайдана, неоднократно участвовал в ряде акций протеста, в частности против застройки побережья Черного моря и т.д. В Одессе на него совершили несколько нападений, которые он связывал со своей активной общественной деятельностью.

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