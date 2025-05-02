Он отметил необходимость военного сдерживания и экономического давления на Россию.

Россия манипулирует, инициируя перемирие на несколько дней, потому что за этим нет желания закончить войну. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

"Сейчас мы являемся свидетелями новой гибридной тактики манипуляций Кремля, когда нам подсовывают "пасхальное" или "парадное" перемирие", - подчеркнул он.

По его словам, уже видно как растет понимание во всем мире, что все это является просто манипуляциями и откровенным издевательством России над мирными усилиями США и других партнеров.

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"Надо усиливать давление на Москву ради принуждения ее к миру. Военное сдерживание и экономическое давление способны это сделать и сделать невозможным расширение агрессии", - подчеркнул Сибига.

Перемирие Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое трехдневное "перемирие" на 9 мая.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что это связано с необходимостью для врага подтянуть определенные силы, средства и нанести мощные удары по позициям Сил обороны Украины.

Он напомнил, что во время перемирия на Пасху оккупанты провели эвакуацию раненых, провели ротацию некоторых подразделений и частично восстановили инженерно-технические сооружения на определенных рубежах и позициях.

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