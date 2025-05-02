Россия манипулирует, инициируя перемирие на несколько дней, потому что за этим нет желания закончить войну. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.
"Сейчас мы являемся свидетелями новой гибридной тактики манипуляций Кремля, когда нам подсовывают "пасхальное" или "парадное" перемирие", - подчеркнул он.
По его словам, уже видно как растет понимание во всем мире, что все это является просто манипуляциями и откровенным издевательством России над мирными усилиями США и других партнеров.
"Надо усиливать давление на Москву ради принуждения ее к миру. Военное сдерживание и экономическое давление способны это сделать и сделать невозможным расширение агрессии", - подчеркнул Сибига.
Перемирие Путина - что известно
Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое трехдневное "перемирие" на 9 мая.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что это связано с необходимостью для врага подтянуть определенные силы, средства и нанести мощные удары по позициям Сил обороны Украины.
Он напомнил, что во время перемирия на Пасху оккупанты провели эвакуацию раненых, провели ротацию некоторых подразделений и частично восстановили инженерно-технические сооружения на определенных рубежах и позициях.