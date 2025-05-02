Ранее доступ к этой информации имели только американцы с высшим уровнем допуска к гостайне.

США начали делиться некоторыми из своих самых секретных разведданных о китайских и российских космических операциях с Великобританией и другими странами коалиции "Пяти глаз" - Австралией, Новой Зеландией и Канадой, пишет The Times.

Отмечается, что это "знаковый шаг", так как до апреля деятельность Space Delta 9, подразделения, сосредоточенного на орбитальной войне Америки, предназначалась "только для глаз США", и доступ к ней имели только американцы с высшим уровнем допуска к гостайне.

Командующий Space Delta 9 полковник Рэмси Хорн заявил, что в последние недели было принято решение о более тесном сотрудничестве с союзниками и предоставлении им доступа к высшим уровням разведданных США о растущей злонамеренной деятельности в космосе.

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Хорн отметил, что союзники могут помочь США с любыми уязвимостями, которые у них есть в космосе, и, в свою очередь, США предоставят информацию, которую накопила в этой области за последнее десятилетие.

Так, американские военные руководители разрешили британским военным лидерам наблюдать за их работой на базе космических сил Шривер в Колорадо. Также в последние недели заместитель командующего британским командованием ВВС НАТО Джонни Стрингер был проинформирован о программе разведки США, в рамках которой они шпионят за другими спутниками.

США также надеются разрешить британским офицерам по обмену впервые присоединиться к миссии Delta 9.

Угроза из космоса

США опасаются, что Пекин и Москва быстро развивают новые космические возможности, причем Китай вкладывает значительные средства в сбор разведывательной информации. При этом если США вступят в войну с Китаем — если Пекин вторгнется на Тайвань — то Китай сможет использовать свои космические активы для отслеживания перемещений американских войск.

При этом США намерены разрабатывать оружие в космосе, которое защитит западные спутники в случае их атаки.

Также существуют опасения, что некоторые спутники имеют двойное назначение – коммерческое и одновременно военное.

Страны "Пяти глаз" уже имеют глубокое партнерство по обмену разведданными, хотя есть некоторая информация, которой страны предпочитают делиться только внутри своих собственных правительств, поскольку она считается очень конфиденциальной.

Космическая программа Китая

Как писал УНИАН, Китай стремительно наращивает свой военный потенциал и готовится к войне в космосе. По данным Washington Times, Пекин стремится получить возможность для уничтожения американских спутников в будущем потенциальном конфликте.

Издание Interesting Engineering писало, что китайские исследователи придумали, как быстро уничтожить тысячи спутников Starlink. Они смоделировали космическую операцию по перехвату спутниковой группировки Starlink и выводу ее из строя.

Также ранее СМИ сообщали, что российский спутник для испытаний "ядерного оружия в космосе" вышел из-под контроля.

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