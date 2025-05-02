Сделка является сигналом того, что США не отказываются от Украины.

Соглашение о природных ресурсах, подписанное Вашингтоном и Киевом, отвечает национальным интересам обеих стран. Судя по всему, президент США Дональд Трамп переходит к новой реальности в отношении Украины и России, поскольку имеет экономическую заинтересованность в Киеве, пишет The Wall Street Journal.

Согласно условиям сделки, обе страны создадут инвестиционный фонд реконструкции для финансирования проектов, включающих разработку богатых природных ресурсов Украины. В Белом доме заявили, США получают "право первого выбора" - либо приобрести ресурсы для себя, либо "назначить покупателя".

В Министерстве экономики Украины пояснили, что фонд подразумевает равноправное партнерство. Киев будет перечислять туда половину доходов, полученных от лицензионных платежей и аналогичных выплат за новые проекты по добыче нефти, газа и важнейших полезных ископаемых.

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Помимо прочего, в тексте соглашения сказано, что если США предоставят Украине новую военную помощь, то они получат кредит на капитальный взнос в фонд. Это политически выгодно, учитывая, что через несколько недель Украине понадобятся американские боеприпасы и средства ПВО, отметили в издании.

"Если отбросить детали, реальное значение сделки заключается в том, что она является сигналом того, что США не отказываются от Украины. Она не включает в себя американские гарантии безопасности. Но Белый дом заявил, что это партнерство "посылает России мощный сигнал" о том, что "США не останутся в стороне", - пишут журналисты.

Уточняется, что министр финансов США Скотт Бессент назвал это сигналом того, что "администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого будет свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе".

Соглашение о природных ресурсах - что известно

Как писал УНИАН, США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах. Ключевые положения сделки подразумевают, что полный контроль за недрами останется за Украиной.

Кроме равноправного партнерства в управлении фондом, соглашение подразумевает, что национальная собственность Украины будет защищена. Также в тексте нет упоминаний о долговых обязательствах Украины перед США.

В то же время, издание Reuters писало, что Украина и США могут десятилетия ждать прибыли от этого соглашения. Эксперты пояснили, что разработка в странах с развитым горным сектором занимает от 10 до 20 лет, а в Украине этот срок может быть еще длиннее.

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