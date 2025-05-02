Члены экипажа еще до вылета стараются принять меры, чтобы сделать полет "более ровным".

Многие путешественники начинают паниковать из-за турбулентности во время перелета. Стюардесса Кайли Уивер, работающая в EasyJet, заверила, что повода для беспокойства нет, пишет Daily Express.

По словам бортпроводницы, ей самой удалось преодолеть свой страх, когда она осознала, что турбулентность - "совершенно нормальная часть полета".

"Давайте поговорим о турбулентности. Во-первых, я здесь, чтобы помочь вам понять, что это такое. Итак, говоря простыми словами, турбулентность - это хаотичное движение воздуха, которое может быть вызвано множеством факторов, таких как ветер, штормы, струйные течения, объекты поблизости и самолеты, поэтому вы часто можете чувствовать большую турбулентность, пролетая над горным хребтом", - отметила бортпроводница.

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По ее словам, члены экипажа знают еще до вылета, будет ли турбулентность, и стараются принять меры, чтобы сделать полет "более ровным".

Стюардесса заверила, что турбулентность является "крайне редкой причиной" для крушения самолета. Она напомнила, что необходимо пользоваться ремнем безопасности.

Как избежать травм во время турбулентности

Как писал УНИАН, ранее стюардесса назвала три золотых правила выживания при турбулентности. По словам бортпроводницы, в первую очередь рекомендуется всегда быть пристегнутыми, а также оставаться на своем месте.

В то же время пилот EasyJet назвал худшее направление в Европе для перелетов из-за турбулентности. Маршрут пролегает над Австрией.

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