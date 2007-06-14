Cталинский террор не имел национальной привязки

Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга признала, что ответственность за массовую депортацию латышей в 1941 году ложится на всех, кто был вовлечен в систему сталинских репрессий. Как передает ИА REGNUM, об этом говорится в заявлении, которое находящаяся с визитом в Бразилии Вике-Фрейберга направила участникам проходящей в Риге конференции "Памяти детей, депортированных 14 июня 1941 года".

"Сама идея депортации исходила из Москвы, так как сталинский режим подобные репрессии уже ранее осуществлял и против других народов. Но в эти преступления были вовлечены и латыши. Заметное место в них было у руководителя Компартии Латвии того времени Яниса Калнберзиньша, министра внутренних дел и популярного в народе писателя Вилиса Лациса, чекиста Алфонса Новикса, Яниса Циниса, Викентия Латковскиса и других", - говорится в послании.

По словам Вике-Фрейберги, сталинский террор не имел национальной привязки, а был направлен против "политической и экономической элиты, интеллигенции". "Тяжелей всего депортация коснулась работников культуры и образования, политиков независимой Латвии, предпринимателей, дипломатов, офицеров и других", - считает президент.

Вике-Фрейберга убеждена, что "оккупационный режим Советского Союза совершил безжалостное преступление против латышского народа", однако коснулось это преступление не только латышей, "но и представителей национальных меньшинств: евреев, русских, немцев, поляков".

Лента.ру