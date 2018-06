При пожаре на востоке Китая погибли 18 человек - СМИ

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на «Жэньминь жибао». Не менее двух человек пострадали.

На кадрах телеканала CGTN видно, как люди выпрыгивают со второго этажа охваченного огнем здания.

Fire claimed 18 lives in E China's foot spa was put out. Ppl trapped were trying to escape by jumping out of windows. Investigation underway pic.twitter.com/o2QPcH1Pyd