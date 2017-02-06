При пожаре на востоке Китая погибли 18 человек - СМИ

00:14, 06 февраля 2017
Мир
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Не менее 18 человек погибли в результате пожара в массажном салоне в провинции Чжэцзян на востоке Китая.

скриншот видео

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на «Жэньминь жибао». Не менее двух человек пострадали.

На кадрах телеканала CGTN видно, как люди выпрыгивают со второго этажа охваченного огнем здания.

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По данным издания, пожар начался около 17:00 по местному времени. Официальных сообщений об окончательных данных о числе пострадавших и погибших пока не поступало.

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Теги: #пожар