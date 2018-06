В ЕС не согласуют механизм блокировки "безвиза" на этой неделе - СМИ

Решение относительно механизма приостановки безвизового режима, который необходим для разблокировки прогресса по безвізу для Украины со странами ЕС, не будет принято на этой неделе. Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Согласно его сообщению, на этой неделе следует ждать только технических переговоров между Советом Евросоюза и Европарламентом.

Читайте такжеУкраина выполнила на 200% условия по безвизовому режиму – депутат Европарламента

«Сейчас представляется, что на этой неделе будут только технические переговоры между Советом ЕС и Европарламентом относительно механизма приостановления, решение принято не будет», - написал он.

At the moment it seems like it will only be tech talks between EP & council on susp mech this week and no deal. #Georgia#Ukraine#Kosovo