В ЕС не согласуют механизм блокировки "безвиза" на этой неделе - СМИ
На этой неделе следует ожидать только технических переговоров между Советом ЕС и Евросоюзом.
Решение относительно механизма приостановки безвизового режима, который необходим для разблокировки прогресса по безвізу для Украины со странами ЕС, не будет принято на этой неделе. Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.
Согласно его сообщению, на этой неделе следует ждать только технических переговоров между Советом Евросоюза и Европарламентом.
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«Сейчас представляется, что на этой неделе будут только технические переговоры между Советом ЕС и Европарламентом относительно механизма приостановления, решение принято не будет», - написал он.
At the moment it seems like it will only be tech talks between EP & council on susp mech this week and no deal. #Georgia#Ukraine#Kosovo— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 7 ноября 2016 г.
Речь идет о так называемый процесс «тріалогу», на котором институты ЕС должны принять решение относительно нового механизма.
Ранее, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль выразила надежду, что внесение в повестку дня Европейского парламента вопрос о возможности введения безвизового режима Украины с ЕС может состояться после 7 ноября.
"Это вопрос связан с тем, что в Европейском Союзе, а именно между институтами Европейского Союза продолжаются очень тяжелый и долгий диалог относительно механизма прекращения безвизового режима", - сказала заместитель министра, комментируя отсутствие в повестке дня Европарламента вопрос рассмотрения возможности введения безвізу с Украиной в ноябре.
При этом она выразила убеждение, что процесс о введении механизма приостановки безвизового режима, близится к логическому завершению. "По крайней мере они приняли решение относительно трьохступеневого механизма приостановления действия безвизового режима, и сейчас основной вопрос заключается в том, кто на каком этапе будет принимать решения, и кто будет главным", - отметила Зеркаль.