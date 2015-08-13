Чехия может направить 2,6 тысяч военных для защиты границы от мигрантов

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Чешское телевидение, которое имеет в распоряжении соответствующий документ Министерства обороны.

"В случае серьезного кризиса чешская армия может разместить на границах до 2,6 тыс. человек. Такое назначение может сорвать выполнение военными других задач, в частности участие в международных учениях", - отмечается в сообщении.

В связи с этим президент Милош Земан заявил, что без угрозы срыва выполнения других обязанностей можно отправить на границы 1,5 тыс. военных.

Читайте такжеНа греческом острове Кос произошли столкновения между полицией и мигрантами

"Чешская республика должна иметь возможность стойко защищать границы", - подчеркнул Земан.

Отмечается, что окончательное решение о развертывании войск должно быть принято правительством.

Стоит отметить, что ни один участок границы Чехии не является внешней границей ЕС. Все соседи этого государства - страны Шенгенской зоны.

Читайте такжеПрезидент Чехии заявил о готовности принимать беженцев из Украины: "они трудолюбивые люди"

Ранее УНИАН сообщал, что Венгрия намерена построить стену на границе с Сербией для ограничения потока нелегальных мигрантов, следующих через страну.