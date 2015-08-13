Чехия может направить 2,6 тысяч военных для защиты границы от мигрантов
Чехия может направить к границам до 2,6 тыс. военных и военной техники из-за "серьезного кризиса" в связи с наплывом беженцев из стран, расположенных за пределами ЕС.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Чешское телевидение, которое имеет в распоряжении соответствующий документ Министерства обороны.
"В случае серьезного кризиса чешская армия может разместить на границах до 2,6 тыс. человек. Такое назначение может сорвать выполнение военными других задач, в частности участие в международных учениях", - отмечается в сообщении.
В связи с этим президент Милош Земан заявил, что без угрозы срыва выполнения других обязанностей можно отправить на границы 1,5 тыс. военных.
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"Чешская республика должна иметь возможность стойко защищать границы", - подчеркнул Земан.
Отмечается, что окончательное решение о развертывании войск должно быть принято правительством.
Стоит отметить, что ни один участок границы Чехии не является внешней границей ЕС. Все соседи этого государства - страны Шенгенской зоны.
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Ранее УНИАН сообщал, что Венгрия намерена построить стену на границе с Сербией для ограничения потока нелегальных мигрантов, следующих через страну.