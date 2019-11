США никогда не забудут Голодомор в Украине и это преступление против человечества – Тейлор (видео)

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор выразил солидарность с украинцами в День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

Об этом Тейлор сказал в видеообращении, опубликованном в Twitter посольством США.

"Сегодня мы вспоминаем жертв Голодомора. В 1932-33 годах Сталин и советский режим сознательно уморили голодом миллионы украинцев", - сказал Тейлор.

Временный поверенный в делах США в Украине выразил солидарность с украинцами в День памяти жертв этого преступления, организованного большевистским тоталитарным режимом.

«Это был искусственно созданный голод. Это была трагедия, это было преступление. Принимались законы, чтобы усилить этот голод. Среди них - «закон о пяти колосках». Эти колоски напоминают нам о погибших. Мы никогда не забудем Голодомор, его жертв и это преступление против человечества. Мы с Украиной», - подчеркнул Тейлор.

🇺🇦 Мы вместе с народом Украины с грустью вспоминаем всех, кто потерял жизнь во время трагического периода Голодомора 1932-33 годов.

🇺🇸 We join the people of Ukraine in solemnly remembering and mourning all those who lost their lives during the tragic 1932-33 #Holodomor. pic.twitter.com/993QDvAYQG