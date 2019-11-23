США никогда не забудут Голодомор в Украине и это преступление против человечества – Тейлор (видео)

Уильям Тейлор отметил, что в США никогда не забудут Голодомор, его жертв и преступление советской власти против человечества.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор выразил солидарность с украинцами в День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

Об этом Тейлор сказал в видеообращении, опубликованном в Twitter посольством США.

"Сегодня мы вспоминаем жертв Голодомора. В 1932-33 годах Сталин и советский режим сознательно уморили голодом миллионы украинцев", - сказал Тейлор.

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Временный поверенный в делах США в Украине выразил солидарность с украинцами в День памяти жертв этого преступления, организованного большевистским тоталитарным режимом.

«Это был искусственно созданный голод. Это была трагедия, это было преступление. Принимались законы, чтобы усилить этот голод. Среди них - «закон о пяти колосках». Эти колоски напоминают нам о погибших. Мы никогда не забудем Голодомор, его жертв и это преступление против человечества. Мы с Украиной», - подчеркнул Тейлор.

🇺🇦 Мы вместе с народом Украины с грустью вспоминаем всех, кто потерял жизнь во время трагического периода Голодомора 1932-33 годов.

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🇺🇸 We join the people of Ukraine in solemnly remembering and mourning all those who lost their lives during the tragic 1932-33 #Holodomor. pic.twitter.com/993QDvAYQG — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 23, 2019

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В этом году исполняется 86-я годовщина Голодомора - преступления, организованного большевистским тоталитарным режимом.

Вопрос количества человеческих потерь Украины от Голодомора до сих пор остается открытым. Большинство ученых отстаивает число убитых более 7 миллионов человек в УССР и 3 миллиона украинцев в других регионах СССР: на Кубани, в Центрально-Черноземной области, Поволжье и Казахстане.

Вместе с тем, согласно данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, потери населения на территории Украины вследствие сверхсмертности во время Великого Голода составляли 3,9 млн человек.

По региональному распределению потерь, из тогдашних 7 областей, входивших в состав Украины, наиболее пострадали Киевская и Харьковская области. В каждой из них преждевременно умерли более 1 млн человек.

Кроме того, по данным исследователей, в пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирали 24 человека, каждый час - 1 тыс. 440, ежесуточно - 34 тыс. 560. В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Ко Дню памяти жертв голодоморов во всех населенных пунктах Украины, а также в других странах, состоятся траурные мероприятия. В Киеве основные мероприятия пройдут на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Как сообщили в Офисе президента, Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв голодоморов.

“В субботу, 23 ноября, в 15:40 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв голодоморов”, - говорится в сообщении.

В 16.00 будет объявлена общенациональная минута молчания, после которой начнется акция «Зажги свечу памяти».

Традицию ставить зажженную свечу в окнах своих домов в знак почтения памяти заморенных голодной смертью инициировал в 2003 году известный историк, политолог, исследователь Голодомора Джеймс Мейс.

Также в храмах отслужат поминальные панихиды по погибшим в результате голодоморов в Украине.

На государственном уровне Голодомор 1932-33 годов признали геноцидом 16 стран. Также во многих странах геноцид украинцев осудили на региональном и муниципальном уровнях.