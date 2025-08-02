Ранее Гайдай четыре года возглавлял Луганскую область и вот-вот должен был снова пойти на повышение.

В деле о коррупции на закупке дронов и систем РЭБ, кроме народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кузнецова, был задержан председатель Мукачевской райгосадминистрации Сергей Гайдай. Уже на следующей неделе он должен был бы возглавить одну из украинских областей. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.

Гадай возглавлял Луганскую областную государственную администрацию с октября 2019 по март 2023 года. По данным источников журналистов, уже в понедельник его снова должны были назначить руководителем одной из областей Украины - или Полтавской, или Ивано-Франковской.

Кроме того, источники отметили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) также задержали бизнесмена Владислава Марченко, который в прошлом возглавлял "Самопомощь" в Запорожье.

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Дело нардепа Кузнецова

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что на взятке при закупке БПЛА и РЭБ разоблачили действующего народного депутата. В прокуратуре отметили, что провели мероприятия по разоблачению лиц причастных к совершению коррупционного преступления. Сейчас в порядке ст. 208 УПК Украины задержали четырех участников схемы - среди них действующий народный депутат. Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 УК Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах и подкуп).

"Среди уличенных на взятке действующий народный депутат Украины, бывший председатель Луганской областной военной администрации, а сейчас председатель одной из районных военных администраций; начальник городской военной администрации, руководитель воинской части Национальной гвардии Украины, а также бенефициар предприятия и директор компании - поставщика БПЛА", - сообщили в САП.

По данным нардепа Алексея Гончаренко, речь идет о члене фракции "Слуга народа" Алексее Кузнецове.

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