Законопроект о введении новых санкций против РФ в Сенате США не приняли, а срок ультиматума Трампа должен истечь 8 августа.

Сенат США собирается уходить на летние каникулы так и не приняв законопроект о введении санкций против России. Тем самым, президенту США Дональду Трампу предоставляется исключительное право самостоятельно решать, вводить ли обещанные санкции против России или же нет, пишет The Hill.

Недавно Трамп заявил, что сокращает срок введения новых санкций против РФ до 10-12 дней. Как отмечает издание, этот срок должен закончиться до 8 августа, если кремлевский диктатор Владимир Путин не согласится на перемирие.

Также от новых пошлин может пострадать не только Россия, но и страны, покупающие у нее нефть. Издание указывает, что в качестве предупреждения глава Белого дома объявил о введении 25% тарифов против Индии, которая является одним из главных импортеров российских энергоносителей. Примечательно, что в законопроекте Конгресса США предлагалось ввести вторичные пошлины в размере 500%.

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Указывается, что хотя сенаторы и выступают за поддержку Украины и хотели, чтобы законопроект был принят до того, как они уйдут на месяц на каникулы, по крайней мере до конца лета теперь решение о целесообразности введения санкций против России остается полностью в руках Трампа.

"Я думаю, что он будет очень осторожным в своих действиях. Но я думаю, что он явно разочарован Путиным и сейчас начинает признавать, что многие из нас были правы", - сказал сенатор, республиканец от штата Южная Дакота Майк Раундс.

Как отмечает издание, демократы скептически относятся к тому, что Трамп накажет Путина, даже несмотря на то, что он все больше разочаровывается из-за нежелания главы Кремля согласиться на перемирие.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, который является соавтором законопроекта о санкциях вместе с сенатором от Республиканской партии Линдси Грэмом, заявил, что будет считать победой, если Трамп введет даже пятую часть ограничений, которые они предложили в документе.

"В нашем законопроекте мы предлагаем 500% (пошлины - ред.). Если это будет 250%, я смогу с этим смириться. Даже если это будет 100%, возможно. Но вы должны ввести жесткие санкции, которые остановят их от подпитки российской военной машины", - сказал Блюменталь.

Сенатор от Демократической партии Джин Шахин указала на 25% пошлины Трампа против Индии как еще на одно свидетельство влияния на РФ.

"Очевидно, что Индия обратила на это внимание. Я считаю положительным прогрессом то, что президент ищет способы оказывать большее давление на Россию", - рассказала Шахин.

Грэм сказал, что Трамп "принял теорию дела" - преследовать те страны, которые покупают российскую нефть и не оказывают помощи Украине.

"Я думаю, что законопроект, как вы говорите, дает ему рычаги влияния, и мы ведем конструктивные переговоры, поэтому следите за развитием событий", - добавил Грэм.

Усиление санкций США против РФ

Ранее УНИАН сообщал, что индийские чиновники заявили, что страна продолжит покупать у России нефть несмотря на угрозы Трампа ввести пошлины в размере 25%. Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал хоть и не делал официальных заявлений, но намекнул, что курс на партнерство с Россией не изменится. Он добавил, что Индия и РФ имеют стабильное и проверенное временем партнерство.

Также мы писали, что уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк поделился, что если же все же глава Белого дома введет новые 100% пошлины против РФ с сентября, то страна-агрессор может потерять до $30 млрд до конца 2025 года. Власюк привел предварительные подсчеты, что ежемесячно РФ будет терять $12-13 млрд. Он напомнил, что российская нефть - это около 12% мирового рынка.

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