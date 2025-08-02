Сразу стоит отметить, что такой "позитивной" ситуации, как на Земле, ожидать не стоит.

Человечеству удалось успешно посадить исследовательские зонды на Марс и Венеру — две из четырёх каменистых планет Солнечной системы.

Однако не все планеты Солнечной системы пригодны для мягкой посадки. Газовые гиганты Юпитер и Сатурн, к примеру, в основном состоят из водорода и гелия. Попытка "встать" на них закончится плачевно, пишет IFLScience.

Ближе всего к ним человечество подобралось лишь тогда, когда зонды в рамках завершения своих миссий врезались в атмосферу этих планет. В случае Юпитера, чтобы не допустить возможного загрязнения его луны Европы.

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"Точка входа зонда в атмосферу гигантской планеты находилась примерно в 1/4 градуса южнее экватора Юпитера. Если бы наблюдатели находились на уровне облаков, они увидели бы, как "Галилео" влетает в атмосферу под углом примерно 22 градуса над местным горизонтом", — объясняет NASA.

Однако слово "влетает" в этом случае — это "мягко сказано". Ведь скорость аппарата по отношению к этим наблюдателям составляла 48,2 километров в секунду. Это всё равно что пролететь от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка за 82 секунды.

Зонд передавал данные около часа, прежде чем погиб, задолго до того, как достиг бы какой-либо поверхности. Мы предполагаем, что у Юпитера есть твёрдое ядро, но это не подтверждено. И даже если оно существует, температура и давление настолько экстремальны, что стоять на нём было бы совсем не похоже на прогулку по каменистой планете.

А как насчёт ледяных гигантов — Нептуна и Урана?

Можно ли "встать" на Уран

Как и газовые гиганты, ледяные гиганты состоят преимущественно из водорода и гелия. Однако они также содержат другие элементы, что усложняет ситуацию.

"Точно сказать трудно, потому что Уран и Нептун окутаны оболочкой из водорода и гелия. Но астрономы полагают, что вода, аммиак и метан в их мантиях находятся в жидком состоянии под очень высоким давлением — так что это не совсем "лёд", — объясняет доктор Кэрол Хасуэлл, старший преподаватель кафедры физики и астрономии в Открытом университете.

По его словам, Уран и Нептун называют ледяными гигантами, потому что считается, что вода, аммиак и метан при их формировании находились в твёрдом состоянии.

Ни у одной из этих планет нет твёрдой поверхности для посадки. Внешние слои, которые мы видим, представляют собой вращающиеся газы. Однако если бы вы начали падать внутрь планеты, то в конечном итоге достигли бы твёрдого ядра.

"У Нептуна нет твёрдой поверхности. Его атмосфера (в основном из водорода, гелия и метана) простирается на большую глубину и постепенно переходит в воду и другие расплавленные "льды", расположенные над более тяжёлым твёрдым ядром массой примерно с Землю", - заявляют в NASA.

Считается, что ситуация на Уране аналогична.

Поэтому, если бы вы попытались приземлиться на Уране или Нептуне, вы в конце концов достигли бы каменистого ядра. Но к тому моменту вас бы уже раздавило в "человеческий суп".

Другие интересные новости из космоса

Ранее УНИАН сообщал, что NASA обнаружило "стену огня", окружающую Солнечную систему. Это удалось сделать благодаря зондам Voyager 1 и Voyager 2. Спустя почти 50 лет эти зонды всё ещё работают и передают полезную информацию.

Кроме того, мы рассказывали, что один астроном-любитель сделал впечатляющие снимки редкого явления на Солнце. Эти явления происходят из-за магнитного поля Солнца.

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