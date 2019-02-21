The Economist: Фильм о Голодоморе в Украине показывает, какой героической должна быть журналистика

Новая лента не только рассказывает об истории геноцида украинцев, а и о том, на что должны ориентироваться СМИ во все времена.

Идя через сельскую местность в Украине в 1932 году после побега от своего надзирателя из Компартии, Гарет Джонс стал свидетелем страшного лишения. Люди умирали с голода, сражаясь друг с другом из последних сил за крошку хлеба.

Тела лежали на улице, пока их не подбирали и не складывали на повозки. Несмотря на все это, СССР продолжал экспортировать зерно, создавая имидж процветания для Запада. Последние оценки говорят, что во время Голодомора в 1932-1933 годах в Украине умерло 4 миллиона человек, что составляло на то время 13% от всего населения. Однако, в те годы мало кто верил репортажам Джонса. Много политиков, дипломатов и журналистов пытались дискредитировать его, пишет The Economist.

В фильме «Гарет Джонс», который был представлен на Берлинском кинофестивале, журналистский поиск правды стал стильной и увлекательной исторической драмой. Он начинается со сцены, в которой Джонс объясняет своему боссу в министерстве иностранных дел Ллойду Джорджу, почему подъем Национал-социалистической партии в Германии такой опасный. Но это вызывает лишь насмешки. И прежде чем он попытается указать на сомнительность экономических данных из СССР, его увольняют из-за сокращения бюджета.

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Поэтому Джонс решает расследовать вопрос самостоятельно, пытаясь без какой-либо редакционной поддержки получить пресс-визу в Советский Союз. Он отказывается мириться с теми же политическими ограничениями, как другие журналисты, которых он встречает в Москве. Все они вопреки правде пишут о процветании советской экономики. Фильм «Гарет Джонс» описывает то отчаяние, насилие и каннибализм, до которых украинцев довел Кремль. При этом лента избегает сенсационности или бездумной жестокости.

Интересно то, что главный антагонист в ней – не кто-то из СССР, а другой западный журналист – лауреат Пулитцеровской премии и председатель бюро New York Times в Москве Уолтер Дюранти. Он умаляет и скрывает преступления советского режима. В это время, Джонс убежден, что если он разоблачит неудобные факты, это обязательно приведет к действиям. А значит мир станет лучше.

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Издание пишет, что фильм «Гарет Джонс» несет в себе модель для репортеров по всему миру. Любое колебание, страх или даже трусость, которое Джонс мог проявить, исключены. Вместе с тем, во времена, когда журналистика стала субъектом для презрения и клеветы, этот фильм указывает на то, что профессия репортера может требовать праведности, смелости и даже героизма.