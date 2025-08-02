Не позволяйте плесени заразить ваш дом или мебель, ознакомьтесь с их полезными советами.

Обнаружить плесень на открытом деревянном настиле или старинной деревянной мебели — не редкое явление. Плесень обожает влагу и органические материалы, что делает вашу любимую деревянную мебель лёгкой мишенью.

Она не только портит внешний вид, но и может представлять опасность для здоровья, если не удалить ее вовремя. Поэтому плесень на дереве необходимо очищать как можно быстрее — и, главное, безопасно, пишет Martha Stewart.

Издание проконсультировалось с двумя специалистами, которые поделились советами, как эффективно очистить дерево от плесени и не допустить её повторного появления.

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Меры предосторожности и когда стоит вызывать специалиста

Перед тем как приступить к очистке, важно позаботиться о своей безопасности. Дион Данбар, старший техник в Masters Remediation Services, предупреждает, что при удалении плесени могут выделяться споры, которые усугубляют респираторные заболевания.

Он рекомендует надевать защитные очки, маску N95 и перчатки. Также желательно открыть окна, работать в хорошо проветриваемом помещении и, если есть возможность, использовать воздухоочиститель с HEPA-фильтром.

"Если невозможно определить тип плесени или кто-то в доме имеет проблемы со здоровьем, лучше всего пригласить сертифицированного специалиста. Если площадь поражения превышает 1 квадратный метр, плесень появляется снова и снова, либо находится в труднодоступных местах — например, за стенами или рядом с системами вентиляции — лучше обратиться к профессионалам", — добавляет эксперт по плесени и реставрации Джейсон Брунинг.

Как очистить дерево от поверхностной плесени

По словам Брунинга, специалисты обычно используют щупы и влагомеры, чтобы определить глубину проникновения плесени, но часто это можно понять визуально и на ощупь.

"Если плесень легко стирается, а само дерево под ней твёрдое и сухое — скорее всего, она находится только на поверхности. Но если дерево обесцвечено, мягкое на ощупь или имеет стойкий затхлый запах — значит, плесень проникла глубже", — объясняет он.

Если вы определили, что плесень находится лишь на поверхности, вот как с ней справиться.

Материалы:

Пылесос с HEPA-фильтром

Белый уксус

Пульверизатор

Вода

Щётка с мягкой щетиной

Тряпка или салфетка

Инструкция:

Пропылесосьте заражённую область пылесосом с HEPA-фильтром, чтобы убрать споры.

Смешайте в пульверизаторе равные части воды и белого уксуса.

Распылите смесь на плесень, стараясь не переувлажнить поверхность. Оставьте на 10–15 минут.

Аккуратно потрите загрязнённое место мягкой щёткой.

Протрите поверхность тряпкой и дайте дереву полностью высохнуть в хорошо проветриваемом месте.

Как очистить дерево от глубоко проникшей плесени

Если после предыдущего способа плесень всё ещё остаётся, переходите к более глубокой очистке.

Материалы:

Специальное средство против плесени

Шлифовальная машинка или наждачка

Тряпка

Обработка дерева на основе боратов

Противомикробный герметик

Инструкция:

Прочитайте инструкции ко всем химическим средствам и сделайте пробное нанесение на небольшом участке, чтобы убедиться, что они безопасны для древесины.

Нанесите умеренное количество средства против плесени на поражённую зону. Дайте подействовать в течение времени, указанного на упаковке.

Протрите поверхность тряпкой и дайте полностью высохнуть.

После высыхания аккуратно отшлифуйте обработанное место.

Нанесите средство на основе боратов и противомикробный герметик для защиты древесины.

Как предотвратить повторное появление плесени

Чтобы плесень не вернулась, специалисты советуют контролировать уровень влаги в помещении. Особенно это важно вблизи стен, балок и деревянной мебели.

Плесень обожает влажные, плохо проветриваемые зоны, особенно рядом с источниками воды — кухнями, ванными комнатами, подвалами. Даже обычный конденсат на холодных поверхностях может вызвать рост плесени.

И не пропускайте завершающий этап: после глубокой очистки всегда обрабатывайте дерево защитным герметиком — это поможет не допустить проникновения влаги в будущем.

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