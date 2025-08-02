При цене дешевле 300 долларов они предлагают плавный дисплей, солидную автономностью и защиту от воды и падений.

С начала 2025 года на рынке появилось множество недорогих, но отличных смартфонов. В битве за бюджетный сегмент участвуют Samsung, Motorola и Xiaomi и другие. Однако при таком разнообразии выбрать подходящее устройство непросто.

Редакция портала NY Times выделила два недорогих Android-смартфона, на которые стоит обратить внимание в августе 2025 года.

Moto G Power 2025 (~10 500 грн)

По мнению специалистов, это самый сбалансированный "бюджетник", который вполне может сойти за модель среднего класса. Он имеет процессор MediaTek Dimensity 6300 и 8 ГБ оперативной памяти – достаточно, чтобы без проблем справиться с играми, скроллингом в соцсетях и многозадачностью.

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Несмотря на то, что ЖК-экран Moto G Power (2025) не OLED, он максимально шустрый (120 Гц) и достаточно яркий, чтобы использовать его на улице. Также устройство отличается сертификацией MIL-STD-810H и защитой IP68/IP69. Как показали тесты, это один из самых крепких бюджетных смартфонов на рынке.

Единственным недостатком G Power назвали небольшую поддержку – только два года обновлений ОС Android и три года патчей безопасности (до февраля 2028 года). Это один из самых маленький сроков обновления среди Android-брендов.

Samsung Galaxy A16 5G (~8000 грн)

Бюджетник Samsung имеет выигрышное сочетание цены, поддержки ПО и функций. Устройство получило AMOLED-дисплей, который редко встретишь в данном ценовом сегменте. Автономность тоже на уровне – он способен без труда проигрывать HD-видео в течение 19 часов.

К дополнительным особенностям модели стоит отнести NFC, eSim, гибридный слот microSD, дизайн в стиле флагманских Galaxy и беспрецедентные шесть лет обновлений системы для бюджетника.

Однако ждать от такого смартфона богатых мультимедийных возможностей не стоит. Его производительность уступает Moto G Power (2025). Это добротный карманный помощник и органайзер.

Если вы в поисках мощной начинки, бенчмарк AnTuTu выпустил свежий рейтинг самых мощных смартфонов на рынке. На первое место попал малоизвестный китайский флагман, который в тестах в два раза обходит iPhone 16 Pro Max.

Ранее эксперты определили лучшие смартфоны на рынке с защитой от воды. Отмечается, что некоторые из них даже можно использовать в качестве подводной камеры.

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