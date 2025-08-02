Карты показали, есть ли угроза.

Мольфар Макс Гордеев поделился раскладом о загадочном объекте, который летит к Земле.

Как отметил он в комментарии УНИАН, никто не может точно сказать, что это: комета, астероид или обломок чего-то большего. И чтобы понять, представляет ли этот объект какую-либо угрозу для человечества, он и решил сделать расклад.

"В последнее время я все чаще начал ловить странное внутреннее ощущение. Сначала не придавал значения - бывает, космос шумит по-разному. Но в какой-то момент что-то словно щелкнуло: я понял, что это беспокойство имеет источник. В воздухе застыла волна ожидания, как перед грозой. И - да, информация начала появляться", - отметил он.

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В итоге перед ним выпали три карты:

Луна. Это не карта гибели или катастроф. Это карта сомнений, теней, страхов, которые чаще всего надуманы. Объект действительно несет какую-то странную энергетику - молчаливую, неопределенную. Но опасность больше живет в разговорах вокруг, чем в самом теле, приближающемся к Земле, отметил Гордеев.

Шут. Мир сейчас легко верит в любую сенсацию. Эта карта подсказывает: многие новости созданы просто для того, чтобы пугать. В случае с этим объектом - много выдумок, мало ясности. Мы не должны слепо верить громким заголовкам, уверен мольфар.

Императрица. Она символизирует защиту, силу природы, стоящую на стороне жизни. Эта карта говорит: Земля в безопасности. Объект пролетит мимо, оставив после себя разве что волну эмоций, добавил Макс Гордеев.

Он подытожил, что, судя по всему, объект действительно существует:

"Его ощущают не только приборы, но и чувствительная душа. Но угрозы я не вижу. Это, скорее, зеркало - мы сами порождаем страх из неизвестности. А истина проста: космос - не враг. Пока что он просто наблюдает".

Макс Гордеев в Instagram.

Напомним, ранеев в NASA признали, что не имеют плана защиты Земли от угроз из космоса.

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