Евросоюз отреагировал на наступательные действия Турции в Сирии

В ЕС считают, что решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем.

Европейский Союз призвал Турцию прекратить одностороннюю военную операцию на северо-востоке Сирии.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, сообщает "Европейская правда".

Читайте такжеТурция обстреляла тюрьму с террористами ИГ в Сирии

В ЕС, в частности, считают, что устойчивое решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем. Возобновление вооруженных столкновений на северо-востоке еще больше подорвет стабильность во всем регионе, усилит страдания гражданского населения и спровоцирует новые перемещения.

Могерини подчеркнула, что односторонние действия Турции ставят под угрозу прогресс, достигнутый глобальной коалиции по разгрому "Исламского государства", и предостерегла от возрождения террористической группировки.

По мнению представительницы ЕС, маловероятно, что предусмотренная Турцией так называемая "безопасная зона" на северо-востоке Сирии будет соответствовать международным критериям возвращения беженцев".

"Мы разделяем цели прекращения насилия, победы над терроризмом и содействия стабильности в Сирии и в регионе в целом. ЕС продолжает настоятельно призывать все стороны обеспечить защиту гражданского населения и беспрепятственный, безопасный и устойчивый гуманитарный доступ на всей территории Сирии", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 9 октября турецкий президент Реджеп Эрдоган объявил о том, что Турция начала операцию «Источник мира» на территории Сирии.