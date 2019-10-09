Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии
Турция начала операцию «Источник мира» на территории Сирии.
Об этом написал турецкий президент Реджеп Эрдоган в своем твиттере.
Цель операции, по словам Эрдогана, борьба с террористическим «Исламским государством» и курдскими формированиями в районе южной границы Турции. Операция позволит обеспечить зону безопасности на границе с Сирией, что позволит сирийским беженцам вернуться домой, добавил президент Турции.
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Как передает Reuters, корреспондент турецкого канала CNN Turk с места событий сообщает о взрывах в районе приграничного сирийского города Рас-эль-Айн. Он также рассказал о применении авиации на границе.
Намерения Турции начать операцию против курдов — союзников США были раскритикованы в Вашингтоне. Президент Дональд Трамп предостерег Эрдогана от начала операции.