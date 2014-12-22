Умер британский певец Джо Кокер

20:27, 22 декабря 2014
Мир
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Скончался британский певец Джо Кокер.

Умер Джо Кокер / zort.ru

Продолжение: Агент Джо Кокера о легендарном певце: он был уникален (подборка лучших песен)

Исполнителю блюзовых хитов My Father’s Son, Unchain My Heart, You Can Leave Your Hat On, Now That the Magic Has Gone, N`oubliez jamais было 70 лет. Он скончался в Колорадо, где жил в последнее время. 

По данным Yorkshire Post певец скончался после нескольких лет борьбы с раком легких, передает tvc.ru.

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