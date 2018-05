Умер британский певец Джо Кокер

Продолжение: Агент Джо Кокера о легендарном певце: он был уникален (подборка лучших песен)

Исполнителю блюзовых хитов My Father’s Son, Unchain My Heart, You Can Leave Your Hat On, Now That the Magic Has Gone, N`oubliez jamais было 70 лет. Он скончался в Колорадо, где жил в последнее время.

По данным Yorkshire Post певец скончался после нескольких лет борьбы с раком легких, передает tvc.ru.