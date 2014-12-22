Агент Джо Кокера о легендарном певце: он был уникален (подборка лучших песен)
В заявлении агента певца Барри Маршалла говорится, что Джо Кокер умер прошлой ночью.
Известный английский рок-музыкант Джо Кокер скончался в возрасте 70 лет. В заявлении агента певца Барри Маршалла говорится, что Джо Кокер умер минувшей ночью от болезни, характер которой не разглашается, передает BBC.
Самые известные композиции в его исполнении - блюзовые баллады "My Father’s Son", "Unchain My Heart", "You Can Leave Your Hat On", "Now That the Magic Has Gone" и "N'oubliez jamais".
"Будучи необыкновенно одаренным – настоящей звездой – он оставался добрым и скромным человеком, который любил выступать… Каждый, кто его когда-либо видел, не забудет его никогда... Джо Кокер был уникален, и невозможно заполнить место, которое он занимал в наших сердцах", - говорится в заявлении агента певца Барри Маршалла.
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Свою карьеру Кокер начинал в 1960-е годы, выступая в родном Шеффилде. Последний концерт Джо Кокера состоялся в Лондоне в июне прошлого года.
Представляем вам небольшую подборку песен легендарного Джо Кокера.
Joe Cocker - You Can Leave Your Hat On
Joe Cocker - Noubliez Jamais
Joe Cocker - Summer In The City
Joe Cocker - You're so beautiful
Joe Cocker - My Father's Son
Joe Cocker - Unchain My Heart
Joe Cocker - I Come In Peace
Joe Cocker - Tonight
Joe Cocker - Sorry Seems To Be The Hardest Word
Joe Cocker - The Letter