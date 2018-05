Агент Джо Кокера о легендарном певце: он был уникален (подборка лучших песен)

Известный английский рок-музыкант Джо Кокер скончался в возрасте 70 лет. В заявлении агента певца Барри Маршалла говорится, что Джо Кокер умер минувшей ночью от болезни, характер которой не разглашается, передает BBC.

Самые известные композиции в его исполнении - блюзовые баллады "My Father’s Son", "Unchain My Heart", "You Can Leave Your Hat On", "Now That the Magic Has Gone" и "N'oubliez jamais".

"Будучи необыкновенно одаренным – настоящей звездой – он оставался добрым и скромным человеком, который любил выступать… Каждый, кто его когда-либо видел, не забудет его никогда... Джо Кокер был уникален, и невозможно заполнить место, которое он занимал в наших сердцах", - говорится в заявлении агента певца Барри Маршалла.

Читайте такжеУмер бывший тренер братьев Кличко Фриц Здунек

Свою карьеру Кокер начинал в 1960-е годы, выступая в родном Шеффилде. Последний концерт Джо Кокера состоялся в Лондоне в июне прошлого года.

Представляем вам небольшую подборку песен легендарного Джо Кокера.

Joe Cocker - You Can Leave Your Hat On

Joe Cocker - Noubliez Jamais

Joe Cocker - Summer In The City

Joe Cocker - You're so beautiful

Joe Cocker - My Father's Son

Joe Cocker - Unchain My Heart

Joe Cocker - I Come In Peace

Joe Cocker - Tonight

Joe Cocker - Sorry Seems To Be The Hardest Word

Joe Cocker - The Letter

Joe Cocker - When The Night Comes

Joe Cocker - With a Little Help from My Friends (1968)