Ракета-носитель «Днепр» вывела на орбиту космические аппараты Японии

Об этом УНИАН сообщили в Центре информационных связей ГП «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля».

На околоземную орбиту выведены космический аппарат ANSARO (Advanced Satellite with New system Architeture for Observation, «Передовой спутник с новой архитектурой системы ДЗЗ») и четыре микроспутника.

Микроспутники Hodoyoshi-1, ChubuSat-1, TSUBAME и Qsat-EOS разработаны университетами Японии и предназначены для дистанционного зондирования Земли и астрономических наблюдений.

РН «Днепр» – конверсионный носитель, разработанный ГП «КБ «Южное», изготовленный ГП ПО «Южный машиностроительный завод» в кооперации с украинскими и российскими предприятиями.

Сегодня состоялся 21-й пуск ракеты-носителя «Днепр», которой в целом выведено на околоземные орбиты 124 космических аппарата 30 стран. В том числе Украины, Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Египта, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Малайзии, Нидерландов, Норвегии, Объединённых Арабских Эмиратов, Польши, России, Саудовской Аравии, Сингапура, США, Таиланда, Турции, Франции, Швеции, Эквадора, Южной Африки, Южной Кореи и Японии.