Павел Гвозденко также рассказал, какие разработки будут реализованы в ближайшее время.

В последние годы украинские разработчики дронов показали очень большой прогресс. В частности FPV-разработки активно используются на фронте, однако есть и другие беспилотники, которые показали себя с лучшей стороны, к примеру, такие как "Punisher" (многоразовые ударные дроны, - УНИАН) и "Сокол-300". Об этом рассказал заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Павел Гвозденко в интервью УНИАН.

"Последний - ударный беспилотник, созданный украинским конструкторским бюро "Луч". Он предназначен для разведывательных миссий и точечных ударов по наземным целям. Его проектная дальность полета варьируется от 1300 до 3300 км, а продолжительность пребывания в воздухе может достигать до 26 часов. "Сокол-300" может нести высокоточное вооружение, в частности ракеты РК-2П и РК-10, что, вероятно, позволит ему эффективно поражать наземные цели. Этот беспилотник может быть значительным достижением в развитии украинских боевых дронов и, скорее всего, будет иметь высокий потенциал для применения в условиях войны", - объяснил военный.

По его словам, скоро можно ожидать увеличения серийного производства и улучшения украинских дронов, однако некоторые сложные проекты могут быть перенесены из-за трудностей с финансированием.

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"Кроме того, могут негативно повлиять проблемы с импортом критических компонентов. К сожалению, Китай ограничил отправку компонентов БпЛА в Украину, и производители вынуждены искать альтернативные источники. Но уверен, что в 2025 году можно ожидать, что БпЛА будут иметь еще большее влияние на ведение войны - как на оперативном, так и на стратегическом уровнях", - заверил Гвозденко.

Он добавил, что скорее всего, ключевое внимание будет сделано на автоматизацию, увеличение автономности полетов и устойчивости к средствам РЭБ.

"Думаю, что во второй половине 2025-го тяжелые ударные БпЛА, скорее всего, смогут частично заменить пилотируемые самолеты", - подчеркнул Гвозденко.

Дроны на войне - последние новости

Также военный рассказал, что сейчас российские оккупанты имеют больше дронов, используемых для разведки, однако Силы обороны преобладают в FPV-дронах. По его словам, Украине удается получать такое преимущество, ведь наши производители имеют большую свободу в производстве таких дронов.

Кроме того, стало известно, что Украина создала новые специализированные зенитные дроны, которые предназначены для борьбы с вражескими беспилотниками, в частности с "шахедами". Их скорость может достигать 280 км/ч, боевая часть составляет 0,5 кг, а сам беспилотник оснащен автоматической системой наведения на цель.

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