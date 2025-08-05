В списке Huawei Mate 70 Pro+, Xiaomi 15 Ultra и другие Android-телефоны.

Авторы бенчмарка AnTuTu опубликовали новый рейтинг – эти Android-телефоны собрали наибольшее количество положительных отзывов покупателей. Другими словами, они оправдывают свою высокую цену хорошими характеристиками и функционалом.

По итогам июля 2025, первое место занял Huawei Mate 70 Pro+, которым люди довольны на 98,87%. Его любят за большой 6,9-дюймовый экран, быструю зарядку и камеру флагманского уровня. В Китае телефон дебютировал еще в октябре 2024 года по цене $1100.

Второе место, согласно пользовательским отзывам, занимает "суперфлагман" Honor Magic 6 Ultimate Edition с результатом в 97,39%. Ему чуть-чуть уступает Huawei Mate 70 Pro Premium Edition – это упрощенная версия Mate 70 Pro+.

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Другие смартфоны, попавшие в рейтинг: Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Ultra, Oppo Find X8 Ultra, Huawei Mate 70 Pro, Vivo X Fold 3 Pro и Oppo Find X8s. На последнем месте расположился Meizu 21 Pro. Телефоном довольны 93,33% пользователей.

Этот рейтинг актуален по состоянию на июль 2025 и только для Китая.

Если вы в поисках нового смартфона, AnTuTu также обновили рейтинги самых выгодных по цене/производительности андроидов. Все устройства разделили на пять ценовых категорий: от супербюджетных до флагманских.

Ранее специалисты назвали два лучших бюджетных смартфона, вышедших в 2025 году. При цене дешевле 300 долларов они предлагают плавный дисплей, солидную автономностью и защиту от воды и падений.

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