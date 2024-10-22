Гвозденко отметил, что Украина работает над созданием тяжелых ударных беспилотников.

На данный момент российские захватчики имеют больше дронов, используемых для разведки, однако Силы обороны преобладают в FPV-дронах. Об этом рассказал заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Павел Гвозденко.

"На данный момент у врага может быть больше дронов, которые используются для разведки, координации артиллерийских ударов. Речь о таких БПЛА, в частности, как "Орлан". Но, по моему мнению, у нас есть ощутимое преимущество в FPV-дронах и малых ударных БПЛА. Нам это удается благодаря тому, что производители имеют большую свободу. Фактически, если ты украинский разработчик, то у тебя меньше преград, чем у разработчика в России. Там многое в этом секторе зарегулировано, и есть несколько крупных корпораций, которые пытаются это направление на себя замкнуть", – пояснил он в интервью УНИАН.

Он также прокомментировал недавнее сбитие в Донецкой области нового российского дрона С-70 "Охотник". По словам военного, насколько известно, уничтожен экспериментальный образец этого тяжелого беспилотника.

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В то же время насколько эта разработка может повлиять на ход войны, зависит прежде всего от количества, говорит Гвозденко:

"Один такой аппарат не сделает революцию, а мы видим только первые шаги к серийному производству. Учитывая его стоимость и сложность производства, не думаю, что его смогут массово выпускать раньше, чем в 2025-м году".

При этом военный отметил, что Украина также работает над созданием тяжелых ударных беспилотников. Гвозденко не слышал именно о разработке прямого аналога дрона "Охотник", но украинские специалисты активно работают над решениями, которые будут способны выполнять похожие задачи.

"Возможно, по массово-габаритным и другим параметрам они будут отличаться, но у нас есть интересные проекты тяжелых дронов. При этом, будут ли иметь такие проекты перспективу, зависит от того, насколько они будут финансироваться, поддерживаться государством. Очевидно, что вложения производителя будут гораздо больше, чем при разработке, производстве небольших дронов", – констатировал заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун".

Украинские беспилотные системы

За время войны РФ против Украины в нашей стране появились несколько интересных разработок, в том числе – беспилотников. Один из них – БПЛА "Бобер". Дальность его полета составляет ориентировочно 800 километров, а стоимость одного дрона – 108 000 долларов. Они "засветились" во время атак по России.

Еще одна такая разработка – дрон "Шарк" от Ukrspecsystems. Это разведывательный беспилотный авиакомпанлекс SHARK имеет камеру с 30-кратным оптическим и цифровым приближением.

Славу снискали и морские дроны украинского производства. Безэкипажные катера, оснащенные взрывными зарядами, использовались для атаки на корабли, береговую инфраструктуру РФ и незаконно построенный Крымский мост.

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