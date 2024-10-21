Важнейшей функцией этих дронов является автозахват цели, поскольку снижает зависимость от мастерства оператора и нивелирует эффекты российских РЭБов.

Украина создала новые специализированные зенитные дроны, которые предназначены для борьбы с вражескими беспилотниками, в частности с "шахедами". Они должны стать экономически выгодными средствами для уничтожения таких целей, пишет Defense Express.

Первое видео с этими дронами появилось на одном из украинских Telegram-каналов. Было отмечено, что их скорость может достигать 280 км/ч, боевая часть составляет 0,5 кг, а дрон оснащен автоматической системой наведения на цель.

В то же время Telegraph сообщил о разработке сообщества "Дикие шершни". Их дрон под названием Sting, или "Жало", может развивать скорость до 160 км/ч и подниматься на высоту более 3 км. Предусмотрена функция автоматического захвата цели, хотя масса боевой части не была указана.

Эксперты из Defense Express ставят под сомнение реальную скорость Sting, указывая на то, что для борьбы с "Шахедами" скорость в 160 км/ч может быть недостаточной, поскольку Shahed-136 развивает скорость до 180 км/ч.

Ранее сообщество опубликовало кадры испытаний других скоростных дронов, достигавших 325 км/ч, и на стоп-кадрах было видно, что эти аппараты имеют похожую компоновку. Высокая скорость важна для успешного перехвата таких целей, как "Шахед".

Оба зенитных дрона используют похожее аэродинамическое решение - форму, напоминающую ракету, что способствует достижению высоких скоростей. Текущий рекорд скорости для дронов принадлежит Peregreen 2, который в апреле 2023 года достиг 480,23 км/ч. Однако боевые дроны, в отличие от рекордных, несут дополнительный вес в виде боевой части.

Украинским разработчикам удалось создать не только эффективные, но и недорогие зенитные дроны. Это особенно важно на фоне западных аналогов, как, например, Roadrunner от Anduril, который стоит около 500 тысяч долларов. При этом добавление функции "машинное зрение" и ночных камер не должно значительно повлиять на стоимость дронов.

Автозахват цели является ключевой функцией, поскольку он снижает зависимость от мастерства оператора и нивелирует эффекты российских средств радиоэлектронной борьбы. Ночной режим также критически важен, поскольку вражеские дроны обычно запускаются в темное время суток.

Что сообщалось об этом дроне ранее

Как писал УНИАН, Украина уже длительное время разрабатывает беспилотник, способный перехватывать российские беспилотники-камикадзе иранской разработки Shahed-136. Британская газета The Telegraph узнала первые подробности о том, каким будет украинский дрон-перехватчик.

Средняя стоимость дрона-перехватчика Sting "в десятки раз ниже", чем у беспилотника Shahed. Это позволит сэкономить дефицитные зенитные ракеты.

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