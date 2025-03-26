Компания планирует управлять дронами через интенсивные помехи GPS.

Операторы БпЛА на современных полях сражений сталкиваются с интенсивной электронной войной, а вражеские помехи еще больше затрудняют полеты с GPS. Однако компания Maxar разработала решение этой проблемы, которое обходит GPS и позволяет беспилотникам полагаться на то, что они видят. Об этом пишет Business Insider.

"Вместо того, чтобы использовать GPS для навигации или определения местонахождения, беспилотник, использующий систему Raptor, может использовать данные Maxar - более 90 миллионов квадратных километров 3D-данных местности, нанесенных на карту по всему миру - и детали из окружающей среды", - объясняют в материале.

В частности директор по производству компании Maxar Питер Вильчинский отметил, что это программное обеспечение гарантирует, что беспилотные системы "выполнят свою работу независимо от того, насколько сильные препятствия GPS они испытывают".

Видео дня

Такой подход был специально разработан для противодействия помехам GPS и радиоэлектронной борьбе, которые могут сбить беспилотники с курса. Такое явление особенно распространено во время войны в Украине и становится главной проблемой для будущих войн.

"Все современное боевое пространство определяется GPS. Широкий спектр военных систем зависит от нее, но она может быть недоступной в будущих боях", - подчеркнул Вильчинский.

Благодаря таким технологиям оператор беспилотника может сравнивать изображение с камеры дрона с данными Maxar в режиме реального времени и выяснить, где находится система и куда ей нужно двигаться.

"Система Raptor состоит из трех элементов. Первая часть - это программное обеспечение для определения координат на основе зрения, которое имеет точность менее 10 метров RMSE, или среднеквадратичную погрешность, которая измеряет разницу между прогнозами модели и фактическими значениями. Далее следует технология, которая синхронизирует видео с дрона с данными Maxar. Последний элемент загружается на ноутбуки, которые операторы используют для извлечения координат из видеопотока в реальном времени", - объяснили в Business Insider.

Однако география не является статичной, особенно во время военного времени, когда поля боя могут быстро меняться. Вильчинский говорит, что Maxar может обновлять свои данные примерно за сутки, после чего Raptor получает новые карты, которые показывают любые изменения.

Эксперт добавил, что элемент 3D имеет решающее значение, ведь дает дрону гораздо более детальные топографические данные, чем 2D-изображения. Также этот элемент более устойчив к ночным операциям, сезонным и погодным изменениям и высоте полета. В частности Raptor может работать на высоте 120 метров.

"Еще одним элементом является возможность управлять несколькими беспилотниками одновременно. Поскольку Raptor использует центральный геопространственный источник и не требует специальных камер на дронах, различные беспилотники без экипажа могут работать вместе, несмотря на различия в аппаратном или программном обеспечении", - отмечают в материале.

В BI подытожили, что Raptor появится на свет из-за роста количества беспилотников, особенно на войне в Украине. В частности обе стороны, которые воюют, разработали способы глушить дроны.

"Альтернативные решения, такие как оптоволоконные дроны и беспилотники, управляемые искусственным интеллектом, которые невозможно заглушить, оказались полезными, хотя ничто не обходится без осложнений", - отметили в издании.

Разработки беспилотников - последние новости

Ранее сообщалось, что компания Airbus создает дешевый дрон-истребитель для борьбы с "Шахедами". Отмечается, что идея заключается в использовании реактивного дрона-истребителя Do-DT 25, который должен приблизиться к цели и атаковать ее дешевыми ракетами.

В то же время издание BI писало, что украинские дроны "слетаются" на фронт отовсюду. По словам аналитиков, в этом процессе есть как плюсы, так и минусы.

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