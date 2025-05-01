Спрос на валюту может снизиться из-за наступления сезона осуществления налоговых платежей.

В период с 5 по 11 мая на валютном рынке будет сохраняться относительное спокойствие, коридор официального курса будет находиться на привычных показателях - 41,2-41,6 грн/долл.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, кроме этого, спрос на валюту может снизиться из-за наступления сезона осуществления налоговых платежей:

"Как и раньше, текущие колебания будут минимальными, хотя периоды роста будут сменяться периодами снижения курсов и наоборот. А разница между безналичным и наличным курсами будет почти незаметной. Курс доллара, как базовой иностранной валюты для Украины, будет оставаться на прогнозируемых показателях".

По его словам, вместе с тем стоимость евро по-прежнему будет зависеть от мировой конъюнктуры и торгов в паре доллар/евро. "Мы предполагаем, что существенных изменений в стоимости этих валют не произойдет: 1 евро может стоить до 1,15 доллара. То есть в гривневом эквиваленте разница между курсами этих валют будет в пределах 5,5-6 грн. Также мы предполагаем, что ажиотажа в отношении евро в Украине не будет наблюдаться. Основное внимание будет приковано именно к курсу доллара", - считает Лесовой.

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Банкир отметил, что пока трудно прогнозировать влияние косвенных факторов на валютный рынок, таких, как, например, геополитическое давление на Украину в вопросе завершения войны, действия врага на поле боя или последствия ежедневных дроновых и ракетных атак. Вместе с тем Нацбанк имеет достаточно эффективных средств, чтобы сохранить архитектуру валютного рынка, выдержав новые потенциальные испытания.

Основные показатели валютного рынка с 5 по 11 мая, по прогнозу эксперта, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,2-41,6 грн/долл. и 45-48 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,6 грн/долл. и 45-48 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Начало мая будет достаточно оптимистичным: курсовые колебания не будут отличаться новизной, а спрос может быть существенно меньше, что позволит Нацбанку несколько ослабить свое влияние на рынок. Сейчас отсутствуют потенциальные угрозы, которые могли бы радикально изменить ситуацию на рынке", - резюмировал Лесовой.

Курс валют: последние новости

Как сообщал УНИАН, в украинских валютных обменниках средняя стоимость доллара утром составляла 41,55 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 41,45 гривни. Курс наличного евро в обменниках составлял 47,55 грн/евро, а курс продажи - 47,27 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек и составил 41,70 гривны за доллар, курс евро также снизился до 47,65 гривни за евро.

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