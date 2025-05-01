На Стерненко совершила покушение женщина с огнестрельным оружием: СБУ раскрыла детали (фото)

Жизни Сергея Стерненко пока ничего не угрожает, отметили в Службе.

Служба безопасности Украины предупредила убийство активиста и волонтера Сергея Стерненко. Нападающая уже задержана, сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что сегодня, 1 мая, на Стерненко было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте.

"Жизни Сергея Стерненко пока ничего не угрожает. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. О ходе ситуации будем информировать отдельно", - говорится в заявлении.

Видео дня

Покушение на Сергея Стерненко - что известно

Как сообщал УНИАН, на активиста и блогера Сергея Стерненко совершено нападение, в результате которого он получил ранения.

"На меня совершено нападение. Раненый ранен. Все ок, угрозы жизни нет", - сообщил несколько минут назад сам Стерненко, уточнив, что получил "легкое" ранение.

Впоследствии Стерненко сообщил, что "нападающая задержана". При этом он поблагодарил Службу безопасности Украины за "молниеносную реакцию".

Вас также могут заинтересовать новости: