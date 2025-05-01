На Стерненко совершила покушение женщина с огнестрельным оружием: СБУ раскрыла детали (фото)

Служба безопасности Украины предупредила убийство активиста и волонтера Сергея Стерненко. Нападающая уже задержана, сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что сегодня, 1 мая, на Стерненко было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте.
"Жизни Сергея Стерненко пока ничего не угрожает. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. О ходе ситуации будем информировать отдельно", - говорится в заявлении.
Покушение на Сергея Стерненко - что известно
Как сообщал УНИАН, на активиста и блогера Сергея Стерненко совершено нападение, в результате которого он получил ранения.
"На меня совершено нападение. Раненый ранен. Все ок, угрозы жизни нет", - сообщил несколько минут назад сам Стерненко, уточнив, что получил "легкое" ранение.
Впоследствии Стерненко сообщил, что "нападающая задержана". При этом он поблагодарил Службу безопасности Украины за "молниеносную реакцию".