Певица призвала не осуждать друг друга не зная, какой путь преодолел человек.

Известная украинская певица Камалия высказалась на тему хейта в сети. Артистка призналась, что ее неоднократно упрекали из-за ее внешнего вида. В частности, пользователи писали звезде о ее фигуре и лишних килограммах. Артистка прокомментировала упреки и объяснила, почему долгое время не могла похудеть.

В своем TikTok исполнительница опубликовала видео, на котором показалась в тренажерном зале. В подписи к нему звезда откровенно рассказала о сложном пути, который прошла в последние годы, и призвала быть добрее друг к другу.

По словам Камалии, у нее обнаружили аутоиммунный тереоидит, онкологию. Чтобы стать мамой, ей приходилось принимать гормональные препараты, перенести химио- и лучевую терапию. Кроме того, в 2022 году добавился еще и стресс из-за нападения оккупантов, усталость из-за напряженного графика работы, развод с мужем, частые перелеты в Лондон, чтобы увидеться с дочерьми.

Видео дня

"Тем, кто любит постоянно хейтеть меня, я даю ответ! С аутоиммунным тереоидитом, после бесконечных операций и гормональной терапии, чтобы стать мамой, после онкологии и лучевой терапии и химиотерапии, стресса от войны, развода, постоянные перелеты и т.д., я бы хотела посмотреть на вас! Как вам бы удалось сохранить фигуру?! Напоминаю, что я хожу в день минимум по 10 км, хожу в спортзал, плаваю, профессионально занимаюсь конным спортом, уже 3 месяца сижу на интервальном питании, 2 раза в неделю делаю массажи, не считая мою работу и репетиции, которые тоже требуют много энергии!" - подчеркнула Камалия.

В таком режиме, говорит знаменитость, сложно поддерживать свое тело в одном весе. В то же время артистка пытается улучшить свою фигуру и избавиться от лишних килограммов, хотя это и совсем нелегко.

"Хочу сказать, что мне не только сложно сбросить вес, но и удерживать его в одном показателе! Перед тем, как осуждать и поливать грязью человека, наденьте его тапочки, и пройдите его путь в жизни! Желаю всем здоровья, счастья и любви! Будьте добрее и тогда будет мир на земле и в ваших душах!" - обратилась к хейтерам певица.

Напомним, ранее Камалия после разрыва с тираном ответила, свободно ли ее сердце сейчас. После развода с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром она состояла в отношениях с абьюзером. Звезда не могла больше терпеть его агрессию и пренебрежительное отношение, поэтому разошлась с ним. Она рассказала, какого мужчину видит рядом с собой в будущем.

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