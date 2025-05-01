Оно может защитить от огуречных жуков, клопов-тыквовников, капустных совок, мексиканских бобовых и колорадских жуков.

Если вы ищете натуральное и простое в выращивании растение для защиты от вредителей, настурция (капуцин) - идеальный выбор. Эти быстрорастущие декоративные растения не только красивы, но и отлично подходят для совместной посадки. Выращивая настурции для защиты, вы получаете тройную выгоду. Они отпугивают вредителей и заманивают полезных насекомых, пишет в своей статье для homesandgardens.com садовод Дрю Свейнстон.

"Я использовал настурции как полезных спутников при работе в профессиональных огородах. Они не только яркие и привлекательные, но и помогают бороться с вредителями - ко всему прочему, их можно есть целиком", - отметил автор.

Чем полезна настурция для огорода

Настурции - универсальные растения, которые обеспечивают несколько разных механизмов защиты от вредителей. Вот почему их стоит выращивать, по словам садовода:

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Настурции отпугивают вредителей . Их пряный запах сбивает с толку и отпугивает некоторых вредных насекомых. Они могут защитить от огуречных жуков, клопов-тыквовников, капустных совок, мексиканских бобовых жуков и колорадских жуков, если посадить их рядом с уязвимыми культурами. Их острый запах маскирует аромат овощей, которые ищут вредители, не давая им обнаружить ваши посадки и нанести вред.

. Их пряный запах сбивает с толку и отпугивает некоторых вредных насекомых. Они могут защитить от огуречных жуков, клопов-тыквовников, капустных совок, мексиканских бобовых жуков и колорадских жуков, если посадить их рядом с уязвимыми культурами. Их острый запах маскирует аромат овощей, которые ищут вредители, не давая им обнаружить ваши посадки и нанести вред. Настурции - отличные ловушки для вредителей . Они прекрасно справляются с ролью "жертвенных" растений, на которые отвлекаются вредители: тля, блошки, белокрылки, плодожорки и другие. Использование настурций в качестве ловчих растений позволяет легче отслеживать и контролировать очаги заражения. Вы можете обработать настурции мыльным раствором или натуральным спреем против вредителей, либо просто удалить зараженное растение целиком.

. Они прекрасно справляются с ролью "жертвенных" растений, на которые отвлекаются вредители: тля, блошки, белокрылки, плодожорки и другие. Использование настурций в качестве ловчих растений позволяет легче отслеживать и контролировать очаги заражения. Вы можете обработать настурции мыльным раствором или натуральным спреем против вредителей, либо просто удалить зараженное растение целиком. Настурции привлекают полезных насекомых. Сирфиды, божьи коровки, златоглазки и полезные осы слетаются на яркие цветы и остаются рядом, уничтожая тлю, трипсов, мучнистых червецов, гусениц и белокрылок. Кроме того, такие опылители, как пчелы и колибри, тоже любят сладкий нектар настурций, что улучшает опыление близлежащих культур.

По словам садовода, настурции особенно хорошо уживаются с популярными овощами: брокколи, брюссельской капустой, обычной капустой, кале, кабачками, огурцами, тыквами, фасолью, перцем, баклажанами и томатами. Также они полезны рядом с розами (особенно уязвимыми к тле) и плодовыми деревьями.

Настурции очень легко вырастить из семян, но также можно купить готовые растения в садовых центрах или питомниках. Важно правильно выбрать место. Лучше всего сажать настурции на расстоянии 1,5-2 метров от основных культур. Если посадить ближе, вредители могут просто переползти с ловчего растения на ценные, предупредил садовод.

Напомним, ранее УНИАН писал, ккак использованные чайные пакетики дадут новую жизнь газону.

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