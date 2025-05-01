Эксперт считает, что такой дефолт, скорее всего, не будет иметь серьезных последствий.

Украина пока не смогла договориться с инвесторами о реструктуризации долга по ВВП-варрантам. Переговоры продолжаются, но западные СМИ пишут о возможном дефолте в случае неудачи переговоров. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что даже провал переговоров ни на что глобально не повлияет, говорится в статье УНИАН.

"Мы имеем подтвержденные договоренности с нашими партнерами, поэтому никакого изменения парадигмы в финансировании Украины не произойдет. Украина на сегодня имеет очень значительные валютные ограничения, не может привлекать капитал на внешних рынках, не имеет внешних поступлений от частных инвесторов. Поэтому такой дефолт, такое невыполнение обязательств ни к чему не приведет", - говорит эксперт.

По словам Шевчишина, ВВП-варранты не связаны с другими долговыми обязательствами - то есть, если по ним не будет выплаты, это не означает дефолт по еврооблигациям или другим долгам. Скорее всего, такой дефолт не будет иметь серьезных последствий.

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"На мой взгляд, инвесторы понимают ситуацию, в которой находится Украина. Все понимают, что в военном состоянии платить по ВВП-варрантам после 30-процентного падения экономики и ее восстановления просто через базу сравнения на 5% - это очень спекулятивно, потому что мы очень далеки от восстановления экономики. Но это условия выпуска ВВП-варрантов", - подчеркивает аналитик.

Шевчишин объясняет, что процедура дефолта предусматривает следующие шаги: сначала невыплата по обязательствам, далее - наступление технического дефолта, который дает еще месяц на возможность выплаты, а это - дополнительный месяц на продолжение переговоров.

"Конечно, для реноме страны по заимствованиям дефолт - это плохой фактор, но это когда вы живете в нормальном мире без войны и со свободным движением капитала, когда вы привлекаете деньги на мировых рынках у частных компаний. А сейчас Украина не заимствует деньги у частных компаний, мы финансируемся за счет международной помощи", - добавляет он.

Реструктуризация украинского долга на $2,6 млрд - подробности

Как писал УНИАН, 24 апреля, Украина заявила, что ей не удалось договориться о реструктуризации долга с владельцами ВВП-варрантов, по которым в мае государство должно уплатить 600 млн долларов.

Издание Financial Times пишет, что Министерство финансов сообщило, что "рассмотрит все возможные варианты" и продолжит переговоры. Если Киеву не удастся вовремя договориться о реструктуризации, он должен будет объявить дефолт по этому платежу.

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